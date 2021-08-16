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Генсек ОДКБ объявил о старте подготовки к военным учениям у границ Афганистана

  /   Обновлено: 16 августа 2021 13:37
Армия
Генсек ОДКБ объявил о старте подготовки к военным учениям у границ Афганистана
function.mil.ru

Москва, 16 августа. В ближайшие месяцы у таджикско-афганской границы пройдут массовые учения Коллективных сил ОДКБ, о чем сообщил прессе генеральный секретарь организации Станислав Зась.

По словам генсека, подготовка к учениям уже стартовала. В рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Россия регулярно проводит учения с Таджикистаном и Узбекистаном, однако на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане число совместных учений трех стран было увеличено. Тем самым Коллективные силы дают понять боевикам движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), что они готовы к активным военным действиям в случае, если талибы попытаются продвинуться дальше границ республики.

До этого российские войска уже провели совместные учения с другим соседом Афганистана — Китаем. Масштабные учения «Сибу/Взаимодействие-2021» прошли на полигоне Цинтунся, где спецназ отработал противодействие условной группировке боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан таджикистан одкб
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