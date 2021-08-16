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Алла Довлатова рассказала о неудачном романе с Дмитрием Нагиевым

  /   Обновлено: 16 августа 2021 14:27
Шоу-бизнес
Алла Довлатова рассказала о неудачном романе с Дмитрием Нагиевым
alladovlatova.com  /  alladovlatova.com

Москва, 16 августа. У радиоведущей Аллы Довлатовой в молодости был роман с актером Дмитрием Нагиевым. Они решили остаться друзьями, но неожиданно теплые отношения были разорваны.

Довлатова и Нагиев познакомились на студенческом мероприятии. Молодой актер предложил проводить журналистку, та согласилась. После этого между ними вспыхнули чувства. Их роман оказался неудачным. Когда Довлатова узнала о жене Нагиева, она устроила грандиозный скандал.

Но спустя время знаменитость остыла, вспомнив, что ей еще работать с Нагиевым на радиостанции. Звезды решили остаться хорошими приятелями. Но дружба была недолгой: в их приятельские отношения вмешалась Алиса Шер, которая в то время была супругой Нагиева. Уже бывшая жена актера пришла работать на радиостанцию.

Алла Довлатова рассказала о неудачном романе с Дмитрием Нагиевым
Агентство городских новостей Москва  / Александр Авилов

«С первого дня Алиса стала передавать гадости, которые якобы говорил про меня Нагиев, а ему, судя по всему, пересказывала «мои» нелицеприятные отзывы. И однажды Дима просто перестал со мной разговаривать. Прошел мимо, будто я пустое место», — сказала Алла Довлатова в эфире телеканала «Россия-1».

Знаменитость в прошлом году переболела коронавирусом. Довлатова призналась, что до сих пор ощущает проблемы, которые оставила после себя инфекция. По ее словам, она по сей день борется с выпадением волос.

 

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Все новости / Шоу-бизнес / Алла Довлатова рассказала о неудачном романе с Дмитрием Нагиевым
нагиев довлатова роман
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