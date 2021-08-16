«Этот день в истории». Что произошло 16 августа, праздники, факты, люди

Сегодня в мире отмечают День малинового варенья, на Руси его издавна называли Малинником. Этот вкусный праздник посвящен одной из самых полезных ягод, которую часто используют для повышения иммунитета, а также в качестве целебного средства против простуды. Многие эксперты уверяют, что малина помогает сохранить молодость. Эта ягода всегда широко использовалась в кулинарии: ее замораживают и сушат, пекут из нее пироги, готовят варенье, кисели и компоты. В русских пословицах она всегда ассоциируется с чем-то приятным и желанным: «Не жизнь, а малина».

Также сегодня в США отмечают Национальный день воздушно-десантных войск. Праздник посвящен событиям 1940 года, когда американские армейцы во время учений на базе Форт-Беннинг совершили первый в истории страны прыжок с парашютом. В дальнейшем отработанная техника полетов стала активно применяться при ведении боевых операций в годы Второй мировой войны. Напомним, в СССР подобные прыжки военные совершили 2 августа 1930 года, опередив американцев на десять лет.

Сегодня родились многие известные личности, среди них известный французский киноактер Пьер Ришар и американская певица Мадонна.