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Летние Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

  /   Обновлено: 16 августа 2021 13:18
Спорт
Летние Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей
Global Look Press  /  Masahiro Jinhee Lee

Токио, 16 августа. Организаторы Паралимпиады в Японии приняли решение запретить допуск зрителей на спортивные объекты во время турнира.

Журналисты агентства Kyodo сообщили, что летние Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей. Соответствующее решение организаторы мероприятия приняли из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Японии. В МОК пока официально не подтверждали эту информацию.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. Сборную России на турнире представят 242 паралимпийца. Они выступят в соревнованиях по 19 из 22 видов спорта.

Ранее бронзовый призер Евро-2008 Владимир Быстров раскритиковал возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ. Своим мнением о реформе чемпионата России он поделился в эфире телеканала «Матч ТВ».

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