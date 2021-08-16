Поддержка КПРФ Навального и Соболь может обернуться для партии «изгнанием»

Москва, 16 августа. Коммунистической партии Российской Федерации предрекли скорую маргинализацию и «изгнание». Причиной тому является поддержка осужденного блогера Алексея Навального.

Депутаты-коммунисты не раз выражали сочувствие Навальному и экс-юристу «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) Любови Соболь. Кроме того, в 2019 и 2020 годах сами пользовались поддержкой «Умного голосования» (УГ). Руководитель московского горкома КПРФ Валерий Рашкин назвал УГ «абсолютно правильным».

По мнению авторов российских Telegram-каналов, такие жесты могут обернуться серьезными последствиями для фракции. Лидер ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и вовсе может столкнуться с законом. Не исключено, что он вынужден будет эмигрировать, передают «Народные новости».

Ранее стало известно, что член КПРФ Павел Грудинин снят с думских выборов. Решение было принято согласно действующему законодательству. Вопросов по этому поводу не должно возникнуть, пояснила глава ЦИК Элла Памфилова. Кроме того, Верховный суд РФ отказал в восстановлении его кандидатуры, добавили журналисты НСН.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.