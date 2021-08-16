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США проверят соответствие экономики России ее рыночному статусу

  /   Обновлено: 16 августа 2021 13:16
Экономика
США проверят соответствие экономики России ее рыночному статусу
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 16 августа. Соединенные Штаты приступили к расследованию, соответствует ли российская экономика своему рыночному статусу. Соответствующая информация содержится в заявлении минторга США.

Расследование запущено в процессе антидемпингового анализа поставок карбамидо-аммиачной смеси (КАС) из РФ, отмечается в пояснении к документу.

Американские компании ранее предоставили минторгу сведения для рассмотрения вопроса о том, стоит ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах, сообщает РБК.

Власти США признали Россию государством с рыночной экономикой в 2002 году. Этот статус важен для российских экспортеров, так как значительно затрудняет возможность введения против них антидемпинговых пошлин.

После снятия введенных из-за пандемии ограничений экономика РФ продемонстрировала наивысшие темпы роста с 2000 года. Такая информация появилась в публикации Bloomberg.

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