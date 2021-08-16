Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 14:34
14:30
Общество
Онищенко в связи с премьерой фильма «Солнцепек» напомнил о 30-летии распада СССР
14:30
Экономика
Центробанк России понизил официальный курс доллара
14:29
Шоу-бизнес
Бывший возлюбленный Вали Карнавал высказался о ее конфликте с Егором Кридом
14:23
Происшествия
Барнаульский суд приговорил экс-директора частного детсада к условному сроку за мошенничество
14:23
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 16 августа, праздники, факты, люди
14:22
Политика
Депутат Журавлев потребовал закрыть въезд в Россию с территории Афганистана
14:21
Экономика
Стоимость газа в Европе обновила рекорд
14:21
Происшествия
Проехавшие на крыше автомобиля в Татарстане блогеры оштрафованы
14:21
Экономика
Крупные банки России зафиксировали отток средств
14:21
Общество
Швед захотел пожить в России после визита в Тулу
Все новости

Врачи скорой помощи в Волгограде получат участки под строительство домов
Общество
Врачи скорой помощи в Волгограде получат участки под строительство домов
pxhere.com  / 

Сотрудникам скорой медицинской помощи и работникам организаций первичного звена планируют выдавать бесплатные участки для строительства домов. Такой законопроект был внесен в повестку дня Волгоградской областной думы.

Выдавать бесплатные участки планируется работникам скорой помощи, которые будут признаны нуждающимися в предоставлении служебных жилых помещений из специализированного жилищного фонда. На начало года было зарегистрировано 418 таких семей.

Как отмечает Волгоградская правда, дополнительных трат принятие этого закона не потребует.

Ранее ФАН писал о подорожании первичного жилья в России за первое полугодие 2021 года и, соответственно, падении спроса на него.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Врачи скорой помощи в Волгограде получат участки под строительство домов
жилье дом помощь участок
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru