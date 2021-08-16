Врачи скорой помощи в Волгограде получат участки под строительство домов

Сотрудникам скорой медицинской помощи и работникам организаций первичного звена планируют выдавать бесплатные участки для строительства домов. Такой законопроект был внесен в повестку дня Волгоградской областной думы.

Выдавать бесплатные участки планируется работникам скорой помощи, которые будут признаны нуждающимися в предоставлении служебных жилых помещений из специализированного жилищного фонда. На начало года было зарегистрировано 418 таких семей.

Как отмечает Волгоградская правда, дополнительных трат принятие этого закона не потребует.

Ранее ФАН писал о подорожании первичного жилья в России за первое полугодие 2021 года и, соответственно, падении спроса на него.