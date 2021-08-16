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Пытавшиеся зацепиться за шасси взлетающего самолета в Кабуле попали на видео

  /   Обновлено: 16 августа 2021 13:15
Происшествия
Пытавшиеся зацепиться за шасси взлетающего самолета в Кабуле попали на видео
wikipedia.org  /  DARA ZARBAF

Кабул, 16 августа. Очевидцы публикуют кадры, на которых люди пытаются покинуть Афганистан, зацепившись за шасси самолета. В результате этих действий несколько человек погибли.

Количество погибших уточняется. Люди стремительно пытаются покинуть Афганистан, рискуя своими жизнями, после захвата страны «Талибаном»1 (Террористическая организация, запрещенная в России).

Кроме того, по меньшей мере пять человек погибли во время стрельбы и давки в аэропорте Кабула. После захвата талибами президентского дворца глава Афганистана Ашраф Гани бежал, в данный момент его местонахождение неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан аэропорт шасси
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