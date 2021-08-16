В Сети появился трейлер победителя Нью-Йоркского кинофестиваля «Коса»

Москва, 16 августа. Трейлер сериала «Коса» режиссера Игоря Волошина появился на просторах Сети. Премьера картины запланирована на 25 августа.

История разворачивается вокруг следовательницы Евы Кайдас, которая расследует убийства девушек на Куршской косе. Главной героине в деле помогает журналист, который несколько лет назад писал о преступнике, убивавшем своих жертв косой.

Главные роли в сериале исполнили Линда Лапиньш и Александр Горбатов. «Коса» является оригинальным сериалом сервиса KION, созданного компанией МТС. В него войдет 11 эпизодов по 30 минут каждый.

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ был перезапущен в апреле этого года под брендом KION. В компании указали, что платформа готовит выпуск около 20 оригинальных проектов. «Коса» входит в их число. Сериал стал победителем Нью-Йоркского кинофестиваля в категории «Лучший ТВ/Веб-сериал».