Востоковед рассказал, что будет с Афганистаном после падения Кабула

Все уже привыкли к тому, что Афганистан — «незаживающая» горячая точка, где постоянно идет война. Если афганцы не воюют с другими, они погрязают в гражданском конфликте. Но почему так происходит? Все просто: Афганистан — важная со стратегической точки зрения страна, контроль над которой во все времена стремились установить различные государства и империи. Ведь кто владеет Афганистаном, тот владеет сердцем Центральной Азии и благодаря этому контролирует политику региональных стран.

Последней страной, которая попыталась взять под свой контроль Афганистан, являются Соединенные Штаты. Американцы делали все, чтобы выдавить Советский Союз из региона: снабжали боевиков оружием, поддерживали их финансово и политически. Вашингтон хотел сам владеть сердцем Центральной Азии. После того как советские войска вышли из региона, в стране вспыхнул гражданский конфликт, в который в 2001 году вмешались американцы, начав войну против движения «Талибан»1 (организация запрещена в России как террористическая).

20 лет США контролировали регион, создавая в стране армию, власть всех уровней и так далее. Но спустя некоторое время начала чувствоваться усталость американцев от Афганистана. Это видно в том, что движение «Талибан» не только окрепло, но и начало брать под свой контроль город за городом.

Американцы поняли, что не смогут удержать ситуацию под контролем, поэтому решили вывести свой контингент из Афганистана. Хотя это больше походило на бегство: военные США бросали оружие и технику, после чего некоторая ее часть попадала в руки талибов. По заявлению Центрального командования США, афганцам должно было достаться более 17 тысяч единиц техники, а местные вооруженные силы должны были оказать достойное сопротивление боевикам.

Федеральное агентство новостей /

Но многих не покидало чувство, что афганцы не смогут самостоятельно организовать антиталибское сопротивление. Но, скорее всего, его и не было с самого начала — это одна из причин плохой организации обороны населенных пунктов. Кроме того, президент страны Ашраф Гани бежал, а талибы уже заявляют о том, что взяли под контроль столицу Афганистана — Кабул. Местные жители массово бегут из страны, опасаясь за собственные жизни.

Сегодня всех интересует только один вопрос: что будет дальше с Афганистаном, ведь от этого зависит ситуация в целом регионе. С этим вопросом ФАН обратился к востоковеду, главе Евразийского аналитического клуба Никите Мендковичу.

«Кабул пал еще вчера. Сейчас происходит процедура передачи власти «Талибану» со стороны условного временного правительства. Там возникло некое препирательство, связанное с формальными моментами. Но Кабул уже полностью контролируется боевиками. В аэропорту города находятся американские войска, которые обеспечивают эвакуацию дипломатов США. Жители, которые хотят покинуть захваченную талибами столицу, штурмуют аэропорт. Но американские военные отгоняют их выстрелами в воздух. Кроме того, вчера в городе были открыты тюрьмы, поэтому криминальная обстановка в городе тоже очень сложная», — сказал эксперт.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, после того, как талибы возьмут под контроль Афганистан, вырастут риски, что боевики захотят использовать страну в качестве плацдарма для проникновения в Центральную Азию.

«Что касается дальнейших рисков, то они, естественно, есть. Нужно учитывать, что с «Талибаном» сотрудничают различные международные террористические организации. Они сражались на стороне талибов в ходе боевых действий, поэтому сейчас, вероятно, рассчитывают на награду, в том числе на возможность использовать Афганистан в качестве плацдарма для проникновения в Центральную Азию и другие соседние страны. Кроме того, не нужно забывать, что именно боевики контролируют наркотрафик, поэтому может вырасти чисто криминальная угроза. Вероятны попытки использовать наркоканалы для экспансии на сопредельные территории. Возможно и поглощение боевиками криминальных группировок, чтобы на основе радикальной идеологии сформировать «ночную власть». Я не думаю, что сейчас имеет смысл говорить о силовом противостоянии талибам, поскольку пока они декларируют, что не будут вторгаться. Ну а начинать против них превентивную войну — противоречит принципам международного права и логики», — резюмировал Никита Мендкович.

Тысячи афганцев и иностранных граждан прибыли к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Кабула, пытаясь всеми способами улететь из страны после захвата города. На фоне хаоса на территории объекта была слышна стрельба.

1 Организация запрещена на территории РФ.