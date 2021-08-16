Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 13:07
13:04
Общество
Массовая гибель уток произошла в Ростове-на-Дону
13:02
Происшествия
Подушки безопасности покалечили двух москвичей во время ДТП
12:59
Происшествия
Пытавшиеся зацепиться за шасси взлетающего самолета в Кабуле попали на видео
12:59
Политика
Политолог Захаров отметил свежий взгляд Шугалея на политику
12:55
Ливия
Более 80 нигерийских беженцев депортировали из Ливии на родину
12:54
Происшествия
Ограбление по-нижегородски: унитаз украли у пенсионера средь бела дня
12:53
Общество
В Сети появился трейлер победителя Нью-Йоркского кинофестиваля «Коса»
12:49
Экономика
Обесценивающийся доллар становится головной болью кредиторов во всем мире
12:45
Общество
Во Владимире открылась выставка, посвященная Александру Невскому
12:45
Шоу-бизнес
Джонни Депп пожаловался на бойкот со стороны Голливуда после скандала с Эмбер Херд
Все новости

Джонни Депп пожаловался на бойкот со стороны Голливуда после скандала с Эмбер Херд

  /   Обновлено: 16 августа 2021 12:45
Шоу-бизнес
Джонни Депп пожаловался на бойкот со стороны Голливуда после скандала с Эмбер Херд
wikipedia.org  /  Raph_PH / CC BY 2.0

Лос-Анджелес, 16 августа. Знаменитый актер Джонни Депп рассказал, что Голливуд бойкотирует его после судебного скандала с бывшей женой, актрисой Эмбер Херд.

В прошлом году Депп судился с таблоидом The Sun, который писал, что актер избивал экс-супругу. Артист подал иск о клевете, но в итоге проиграл, что негативно отразилось на его карьере. Например, его лишили роли во франшизе «Фантастические твари».

По словам Деппа, из-за этой ситуации голливудские продюсеры устроили ему бойкот. Так, актер сыграл главную роль в фильме «Великий», рассказывающем о фотографе Юджине Смите, но лента никак не может получить дату премьеры. Режиссеру Эндрю Левитасу даже пришлось писать открытое письмо по этому поводу в MGM.

«Неужели я единственный человек, актер, попавший в неприятную и запутанную ситуацию за последние несколько лет?» — пожаловался Депп в интервью The Sunday Times.

Говоря о скандале с Херд, актер отметил, что ему необходимо двигаться дальше. Кроме того, Депп намеревается «пролить свет на некоторые вещи», пишет «Культуромания».

Артист успел получить поддержку от кинематографистов после скандального суда. Деппу присудили награду на международном престижном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Джонни Депп пожаловался на бойкот со стороны Голливуда после скандала с Эмбер Херд
актеры депп херд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru