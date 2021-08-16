Джонни Депп пожаловался на бойкот со стороны Голливуда после скандала с Эмбер Херд

Лос-Анджелес, 16 августа. Знаменитый актер Джонни Депп рассказал, что Голливуд бойкотирует его после судебного скандала с бывшей женой, актрисой Эмбер Херд.

В прошлом году Депп судился с таблоидом The Sun, который писал, что актер избивал экс-супругу. Артист подал иск о клевете, но в итоге проиграл, что негативно отразилось на его карьере. Например, его лишили роли во франшизе «Фантастические твари».

По словам Деппа, из-за этой ситуации голливудские продюсеры устроили ему бойкот. Так, актер сыграл главную роль в фильме «Великий», рассказывающем о фотографе Юджине Смите, но лента никак не может получить дату премьеры. Режиссеру Эндрю Левитасу даже пришлось писать открытое письмо по этому поводу в MGM.

«Неужели я единственный человек, актер, попавший в неприятную и запутанную ситуацию за последние несколько лет?» — пожаловался Депп в интервью The Sunday Times.

Говоря о скандале с Херд, актер отметил, что ему необходимо двигаться дальше. Кроме того, Депп намеревается «пролить свет на некоторые вещи», пишет «Культуромания».

Артист успел получить поддержку от кинематографистов после скандального суда. Деппу присудили награду на международном престижном кинофестивале в Сан-Себастьяне.