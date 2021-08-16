В Бразилии зафиксировано более 500 неонацистских группировок

Бразилиа, 15 августа. Бразилия переживает всплеск жалоб на заявления ультраправого характера в социальных сетях на фоне увеличения количества нацистских группировок. Об этом сообщает издание Folha de S.Paulo.

Presença nazista no Brasil cria raiz histórica para adesão à extrema direita, diz historiadora https://t.co/FRgNyup7lK — Folha de S.Paulo (@folha) August 15, 2021

По сведениям антрополога Адрианы Диас, с 2015 года по май 2021 г. число неонацистских группировок возросло с 75 до 530. Центр мониторинга киберпреступлений зафиксировал множество жалоб граждан на оправдание и героизацию нацизма в социальных сетях. В 2015 г. их количество составляло 1282, а в прошлом году это число достигло 9004 — на 600% больше.

В 2020 г. также было зарегистрировано рекордное количество неонацистского контента и рост случаев блокировки страниц в интернете из-за распространения нелегальной информации, связанной с идеями Адольфа Гитлера. В прошлом году было удалено 1659 URL — против 329 в 2015.

Núcleos neonazistas saltaram de 75 em 2015, para 530 em 2020 no Brasil. As URL's removidas com conteúdo hitlerista eram 329 em 2015 e foram a 1.659 em 2020. Daí surgiu um presidente com o slogan similar a "Deutschland über alles" (Alemanha acima de tudo), que era o brado nazista! — Milton Rosa (@jmiltonrosa) August 15, 2021

Кроме того, по данным Globo, зафиксировано увеличение числа расследований по обвинению в оправдании нацизма в Федеральной полиции Бразилии — с шести в 2015 г. до 110 в прошлом году. По сравнению с 2019 г., в 2020 году произошел рост в 59%.

Федеральное агентство новостей / Степан Коцаба

Оправдание или героизация нацизма преследуются в Бразилии на основе статьи 20 закона №7.716 от 1989 г. За преступление предусматривается от двух до пяти лет тюремного заключения для тех, кто создает, продает, распространяет или носит нацистскую символику, знамена, значки, атрибуты униформы, отличительные знаки, приветствия и так далее.

Данные процессы в Бразилии происходят на фоне схожих глобальных тенденций. Недавно генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к созданию альянса против поддержки и распространения идей неонацизма, превосходства белых и разжигания ненависти, особенно из-за пандемии COVID-19.

«К сожалению, после десятилетий в тени неонацисты и их идеи сейчас вновь обретают популярность», — заявил Антониу Гутерреш в январе 2021 года.

Источник всплеска идей нацизма

Антрополог Адриана Диас считает, что распространение идей нацизма произошло по причине речей нынешнего президента Жаира Болсонару, разжигающих вражду.

«Риторика Болсонару провокационная. Его политика и дискурс играют ключевую роль в деятельности и манифестации этих групп как в интернете, так и в обычной жизни», — отмечает Диас, которая в прошлом месяце обнаружила в своих архивах неонацистский сайт с прямой ссылкой на страницу Жаира Болсонару.

По словам главы НПО по предупреждению и борьбе с киберпреступлениями Safernet Brasil Тиагу Таварисом, использование политиками жестов и слов, связанных с нацизмом, повлияло на рост таких идей.

Президент использует слоган «Бразилия превыше всего», который восходит к нацистскому «Германия превыше всего» (Deutschland über alles). А бывший замминистра по делам гражданского общества Роберту Алвим лишился поста из-за цитирования министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса в видео. По мнению экспертов, эти и многие другие случаи повлияли на нынешние тенденции.