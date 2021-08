В Бразилии зафиксировано более 500 неонацистских группировок

Бразилиа, 15 августа. Бразилия переживает всплеск жалоб на заявления ультраправого характера в социальных сетях на фоне увеличения количества нацистских группировок. Об этом сообщает издание Folha de S.Paulo.

По сведениям антрополога Адрианы Диас, с 2015 года по май 2021 г. число неонацистских группировок возросло с 75 до 530. Центр мониторинга киберпреступлений зафиксировал множество жалоб граждан на оправдание и героизацию нацизма в социальных сетях. В 2015 г. их количество составляло 1282, а в прошлом году это число достигло 9004 — на 600% больше.

В 2020 г. также было зарегистрировано рекордное количество неонацистского контента и рост случаев блокировки страниц в интернете из-за распространения нелегальной информации, связанной с идеями Адольфа Гитлера. В прошлом году было удалено 1659 URL — против 329 в 2015.

Núcleos neonazistas saltaram de 75 em 2015, para 530 em 2020 no Brasil. As URL's removidas com conteúdo hitlerista eram 329 em 2015 e foram a 1.659 em 2020. Daí surgiu um presidente com o slogan similar a "Deutschland über alles" (Alemanha acima de tudo), que era o brado nazista!