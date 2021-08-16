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Муж принцессы Евгении сменил работу после скандала с девушками на яхте
Общество
Муж принцессы Евгении сменил работу после скандала с девушками на яхте
Global Look Press  /  I-Images/ZUMAPRESS.com

Лондон, 16 августа. Супруг внучки Елизаветы II принцессы Евгении Джек Бруксбэнк уволился с работы после скандальной истории с фотографиями полуобнаженных женщин на яхте.

Бруксбэнк посещал Италию в рамках благотворительного мероприятия. Будучи представителем бренда Casamigos, который совместно с UNICEF устраивал летнюю вечеринку на острове Капри, он должен был встречать важных гостей. Английский бизнесмен был на торжестве без своей супруги.

Вскоре в прессу просочились фотографии, на которых супруг принцессы Евгении позирует с полуголыми девушками на яхте. Распространившиеся кадры вызвали множество вопросов у поклонников королевской семьи. Позже выяснилось, что Бруксбэнк обнимался со своими знакомыми. Тем не менее скандал из-за этого не утих.

За своего зятя, обвиненного во всех смертных грехах, заступилась мать Евгении Сара Фергюсон. Она подчеркнула, что мужчина не собирался изменять жене и порочить свою честь.

После скандала Бруксбэнк сменил работу. Скорее всего, та командировка в Италию станет последней в роли амбассадора бренда. Теперь муж принцессы Евгении займется семейным делом.

Отец принцессы Евгении Эндрю тоже оскандалился: против него подан иск от американки Вирджинии Джуффре. Женщина обвинила члена королевской семьи в изнасиловании.

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