Муж принцессы Евгении сменил работу после скандала с девушками на яхте

Лондон, 16 августа. Супруг внучки Елизаветы II принцессы Евгении Джек Бруксбэнк уволился с работы после скандальной истории с фотографиями полуобнаженных женщин на яхте.

Бруксбэнк посещал Италию в рамках благотворительного мероприятия. Будучи представителем бренда Casamigos, который совместно с UNICEF устраивал летнюю вечеринку на острове Капри, он должен был встречать важных гостей. Английский бизнесмен был на торжестве без своей супруги.

Вскоре в прессу просочились фотографии, на которых супруг принцессы Евгении позирует с полуголыми девушками на яхте. Распространившиеся кадры вызвали множество вопросов у поклонников королевской семьи. Позже выяснилось, что Бруксбэнк обнимался со своими знакомыми. Тем не менее скандал из-за этого не утих.

За своего зятя, обвиненного во всех смертных грехах, заступилась мать Евгении Сара Фергюсон. Она подчеркнула, что мужчина не собирался изменять жене и порочить свою честь.

После скандала Бруксбэнк сменил работу. Скорее всего, та командировка в Италию станет последней в роли амбассадора бренда. Теперь муж принцессы Евгении займется семейным делом.

Отец принцессы Евгении Эндрю тоже оскандалился: против него подан иск от американки Вирджинии Джуффре. Женщина обвинила члена королевской семьи в изнасиловании.