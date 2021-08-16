Дроны «приступили к службе» в ГИБДД. События дня

Несколько человек погибли в аэропорту Кабула Военные США открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула. По информации СМИ, американцы стреляли в воздух. Погибли по меньшей мере пять человек. Не исключается, что причиной их смерти могла стать давка. Инцидент произошел, когда толпа прорвалась на взлетную полосу. Еще несколько афганцев погибли, уцепившись за шасси самолета. По данным телеканала Аl-Jazeera, в аэропорту царит хаос, местные жители пытаются покинуть захваченную боевиками страну. Коммерческие рейсы приостановлены. Воздушные ворота афганской столицы перегружены из-за сотрудников дипмиссий, которых эвакуируют на вертолетах. Боевики запрещенного в России движения «Талибан» заявили, что не причинят вреда тем, кто примет решение вернуться домой из аэропорта Кабула.

МВД Украины проверяет три версии гибели мэра Кривого Рога Prt Scr youtube.com / Кривой Рог Информ Полиция Украины рассматривает несколько версий гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. В МВД страны сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Правоохранители также не исключают самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Планируется провести баллистическую и судебно-медицинскую экспертизы. Украинского чиновника накануне нашли мертвым в селе Вольное Днепропетровской области. Ранее в сети появилось видео из дома погибшего градоначальника. На кадрах видно, как он ходит один с оружием в руках. Константин Павлов стал мэром Кривого Рога в декабре 2020 года. Он баллотировался от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

На Кубани ликвидируют последствия непогоды Федеральное агентство новостей / В городе-герое Новороссийске за ночь выпало 97 миллиметров осадков. Это почти в два раза выше среднемесячной нормы. Подтоплены порядка 80 домов. На пяти участках произошло аварийное отключение электричества. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что ликвидацией последствий занимаются все экстренные службы Новороссийска и спецтехника. Под удар стихии попали и другие крупные города Кубани. «Холодный душ» накрыл Анапу, Геленджик и десятки поселков в окрестностях, где в эти дни отдыхает практически вся Россия.