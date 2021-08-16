В Узбекистане подтвердили крушение самолета ВВС Афганистана в Шерабадском районе

Ташкент, 16 августа. Минобороны Узбекистана подтвердило факт крушения самолета ВВС Афганистана, он разбился в приграничной зоне в Шерабадском районе Сурхандарьинской области.

Первые фотографии с места крушения появились вечером 15 августа, когда СМИ сообщили, что самолет, предположительно принадлежащий афганским ВВС, потерпел крушение в приграничной зоне. Позже эту информацию подтвердили в минобороны Узбекистана, как передает издание «Газета.uz».

По некоторым данным, двое военнослужащих успели покинуть самолет до момента крушения, с травмами их доставили в филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в Термезе.

«В интернете распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета и минимум один пострадавший», — указали в пресс-службе минобороны.

В воскресенье телеканал Al Jazeera передал, что на фоне перехода власти в Афганистане в руки запрещенного в РФ движения «Талибан»1 действующий президент республики Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны. По некоторым данным, он вместе с супругой прибыл в столицу Узбекистана.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым сложившуюся ситуацию вокруг Афганистана, стороны договорились об активизации взаимодействия по линии профильных министерств.

1 Организация запрещена на территории РФ.