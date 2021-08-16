Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 13:07
13:04
Общество
Массовая гибель уток произошла в Ростове-на-Дону
13:02
Происшествия
Подушки безопасности покалечили двух москвичей во время ДТП
12:59
Происшествия
Пытавшиеся зацепиться за шасси взлетающего самолета в Кабуле попали на видео
12:59
Политика
Политолог Захаров отметил свежий взгляд Шугалея на политику
12:55
Ливия
Более 80 нигерийских беженцев депортировали из Ливии на родину
12:54
Происшествия
Ограбление по-нижегородски: унитаз украли у пенсионера средь бела дня
12:53
Общество
В Сети появился трейлер победителя Нью-Йоркского кинофестиваля «Коса»
12:49
Экономика
Обесценивающийся доллар становится головной болью кредиторов во всем мире
12:45
Общество
Во Владимире открылась выставка, посвященная Александру Невскому
12:45
Шоу-бизнес
Джонни Депп пожаловался на бойкот со стороны Голливуда после скандала с Эмбер Херд
Все новости

В Узбекистане подтвердили крушение самолета ВВС Афганистана в Шерабадском районе

  /   Обновлено: 16 августа 2021 12:48
Армия
В Узбекистане подтвердили крушение самолета ВВС Афганистана в Шерабадском районе
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Ташкент, 16 августа. Минобороны Узбекистана подтвердило факт крушения самолета ВВС Афганистана, он разбился в приграничной зоне в Шерабадском районе Сурхандарьинской области.

Первые фотографии с места крушения появились вечером 15 августа, когда СМИ сообщили, что самолет, предположительно принадлежащий афганским ВВС, потерпел крушение в приграничной зоне. Позже эту информацию подтвердили в минобороны Узбекистана, как передает издание «Газета.uz».

По некоторым данным, двое военнослужащих успели покинуть самолет до момента крушения, с травмами их доставили в филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в Термезе.

«В интернете распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета и минимум один пострадавший», — указали в пресс-службе минобороны.

В воскресенье телеканал Al Jazeera передал, что на фоне перехода власти в Афганистане в руки запрещенного в РФ движения «Талибан»1 действующий президент республики Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны. По некоторым данным, он вместе с супругой прибыл в столицу Узбекистана.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым сложившуюся ситуацию вокруг Афганистана, стороны договорились об активизации взаимодействия по линии профильных министерств.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Узбекистане подтвердили крушение самолета ВВС Афганистана в Шерабадском районе
афганистан узбекистан талибан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru