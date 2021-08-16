Иностранец подшутил над русскими друзьями, чтобы услышать о себе правду

Москва, 16 августа. Переехавший в Россию голландец Махил подшутил над своими друзьями, притворившись, что не знает русского языка. Новым приятелям пришлось вспомнить курс школьного английского.

Жена Махила россиянка Аля позвала его отдыхать на необитаемый остров, где кроме них собралась компания из девяти молодых людей — друзей ее брата. Предполагалась ночевка в палатках, сосиски на костре и разговоры до утра. Пара решила подшутить над товарищами и притвориться, что Махил ни слова не понимает по-русски. Голландец высказал предположение, что новые приятели заговорят по-английски, вспомнив школьные и университетские уроки.

«Hello! I don't speak Russian. My name is Machiel», — первым делом Махил представился и заявил, что не говорит по-русски.

В компании с удивлением восприняли новость, что в их маленьком городке проживает голландец, который к тому же не знает русского языка. Знание английского у россиян оставляло желать лучшего, часто требовался переводчик, им выступала Аля. Для нее это не первый опыт, похожая ситуация была в 2012 году, когда Махил впервые приехал в Россию.

Практика пошла приятелям на пользу, к вечеру они вполне сносно изъяснялись на английском. Они интересовались у голландца, как ему нравится Россия, город и почему он живет здесь. Махила спрашивали, как он встретил свою жену и почему не говорит по-русски.

«Один парень пришел и его первый вопрос был: «Что ты думаешь о Путине?» Когда я начал думать, это же обычно не первый вопрос в разговоре, он мне сказал: «Не бойся, можешь говорить правду, тебя не арестуют"», — рассказал Махил в своем блоге «Голландец в России» на канале «Яндекс.Дзен».

Одна девушка сравнила его внешность с вокалистом Рамштайна, голландец едва сдержал улыбку, чтобы не выдать себя. Иногда он все-таки путал слова и по привычке отвечал жене на русском, однако это осталось незамеченным. Хотя один раз Махил чуть не прокололся. На вопрос, хочет ли он к сосискам хлеб, голландец ответил на русском. Ему удалось выкрутиться, приятель поверил, что иностранец просто выучил слово хлеб. Россияне говорили на ломаном английском, помогали руками или призывали на помощь онлайн-переводчик, когда Али не было рядом.

«Смешно, конечно, что я почти все понимал, но они не знали и продолжить совершенствовать свой английский», — поделился блогер.

Махил притворялся весь день и вечер, и решил, что утром выберет подходящий момент и огорошит приятелей. Случай представился идеальный — один парень показал красивые фотографии с Эльбруса, куда он поднимался нынешним летом. Вокруг собралась вся компания.

«А кто-то еще ездил на Эльбрус, или только Денис? — выдал Махил на русском и добавил — Я очень хочу туда поехать».

Компания была в ступоре две минуты, потом они поняли, что голландец сказал это на их языке. Интересный разговор о восхождении на Эльбрус быстро «русифицировал» иностранца. Приятели удивились, как ему удавалось троллить их целых 12 часов. Махил признался, что это было очень смешно. Друзьям он посоветовал подтянуть английский, чтобы повторить веселый выходной в следующем году.

Комментаторы поддержали Махила и порадовались, что его не побили за такую шутку. Многие вспомнили свой опыт общения с иностранцами и признали, что английский без практики «ржавеет».

Путешествуя по России Махил подмечал странности русских городов. Свои впечатления он описал в блоге. Он рассказал о необычных продуктах, бесстрашных водителях и непривычной рекламе.