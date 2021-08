Иностранец подшутил над русскими друзьями, чтобы услышать о себе правду

Москва, 16 августа. Переехавший в Россию голландец Махил подшутил над своими друзьями, притворившись, что не знает русского языка. Новым приятелям пришлось вспомнить курс школьного английского.

Жена Махила россиянка Аля позвала его отдыхать на необитаемый остров, где кроме них собралась компания из девяти молодых людей — друзей ее брата. Предполагалась ночевка в палатках, сосиски на костре и разговоры до утра. Пара решила подшутить над товарищами и притвориться, что Махил ни слова не понимает по-русски. Голландец высказал предположение, что новые приятели заговорят по-английски, вспомнив школьные и университетские уроки.

«Hello! I don't speak Russian. My name is Machiel», — первым делом Махил представился и заявил, что не говорит по-русски.