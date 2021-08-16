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Олег Писаревский покинул пост главного тренера сборной России по тяжелой атлетике

  /   Обновлено: 16 августа 2021 12:35
Спорт
Олег Писаревский покинул пост главного тренера сборной России по тяжелой атлетике
ТАСС  /  Фадеичев Сергей

Москва, 16 августа. Главный тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Олег Писаревский оставил занимаемый пост.

Олег Писаревский 16 августа сообщил журналистам РИА Новости, что решил уйти с поста наставника мужской сборной России по тяжелой атлетике. Исполняющим обязанности тренера национальной команды назначен Геннадий Аниканов.

«Я честно отработал то время, которое мне было доверено на посту главного тренера мужской сборной России. Олимпийский цикл закончен, и я принял решение подать в отставку по собственному желанию. Пусть по этому пути пойдут более молодые ребята», — подчеркнул Писаревский.

Летняя Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Выступавшую под флагом ОКР сборную России на турнире представлял штангист Тимур Наниев. Он занял четвертое место, уступив один килограмм бронзовому призеру Артурсу Плесниексу.

Ранее «Манчестер Юнайтед» со счетом 5:1 обыграл «Лидс Юнайтед» в матче первого тура чемпионата Англии. Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд».

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