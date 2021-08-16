Более 80 нигерийских беженцев депортировали из Ливии на родину

Триполи, 16 августа. Глава Министерства юстиции переходного Правительства национального единства Ливии Халима Абдель Рахман подтвердила информацию о депортации 84 нигерийских заключенных и беженцев на родину. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Мероприятие удалось осуществить при поддержке посольства африканской страны в Триполи. Глава дипломатической миссии и его помощники приложили усилия для установления личностей граждан, находящихся в тюрьмах и центрах содержания мигрантов.

Среди депортированных в Абуджу оказались не только преступники, осужденные по уголовным статьям, но также женщины и дети. Последние являются семьями боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ1, убитых в Ливии.

#Libya deports 84 Nigerian prisoners to their country https://t.co/3ajde0qKRH — The Libya Observer (@Lyobserver) August 15, 2021

Посол Нигерии добавил, что в ближайшие дни планируется репатриация еще 100 человек. Практически все они содержатся в центрах для мигрантов под Триполи.

Халима Абдель Рахман на прошлой неделе заявила о закрытии нескольких частных тюрем, которые не подчинялись ведомству. Все заключенные, по ее словам, выпущены на свободу.

Представители Национальной комиссии по правам человека Ливии попросили министра юстиции предоставить подробный отчет по количеству граждан, вышедших на волю. Также они потребовали наказать руководство уже бывших исправительных учреждений.

1 Организация запрещена на территории РФ.