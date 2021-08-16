Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 14:33
14:30
Общество
Онищенко в связи с премьерой фильма «Солнцепек» напомнил о 30-летии распада СССР
14:30
Экономика
Центробанк России понизил официальный курс доллара
14:29
Шоу-бизнес
Бывший возлюбленный Вали Карнавал высказался о ее конфликте с Егором Кридом
14:23
Происшествия
Барнаульский суд приговорил экс-директора частного детсада к условному сроку за мошенничество
14:23
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 16 августа, праздники, факты, люди
14:22
Политика
Депутат Журавлев потребовал закрыть въезд в Россию с территории Афганистана
14:21
Экономика
Стоимость газа в Европе обновила рекорд
14:21
Происшествия
Проехавшие на крыше автомобиля в Татарстане блогеры оштрафованы
14:21
Экономика
Крупные банки России зафиксировали отток средств
14:21
Общество
Швед захотел пожить в России после визита в Тулу
Все новости

Более 80 нигерийских беженцев депортировали из Ливии на родину

  /   Обновлено: 16 августа 2021 12:56
Ливия
Более 80 нигерийских беженцев депортировали из Ливии на родину
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 16 августа. Глава Министерства юстиции переходного Правительства национального единства Ливии Халима Абдель Рахман подтвердила информацию о депортации 84 нигерийских заключенных и беженцев на родину. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Мероприятие удалось осуществить при поддержке посольства африканской страны в Триполи. Глава дипломатической миссии и его помощники приложили усилия для установления личностей граждан, находящихся в тюрьмах и центрах содержания мигрантов.

Среди депортированных в Абуджу оказались не только преступники, осужденные по уголовным статьям, но также женщины и дети. Последние являются семьями боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ1, убитых в Ливии.

Посол Нигерии добавил, что в ближайшие дни планируется репатриация еще 100 человек. Практически все они содержатся в центрах для мигрантов под Триполи.

Халима Абдель Рахман на прошлой неделе заявила о закрытии нескольких частных тюрем, которые не подчинялись ведомству. Все заключенные, по ее словам, выпущены на свободу.

Представители Национальной комиссии по правам человека Ливии попросили министра юстиции предоставить подробный отчет по количеству граждан, вышедших на волю. Также они потребовали наказать руководство уже бывших исправительных учреждений.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Ливия / Более 80 нигерийских беженцев депортировали из Ливии на родину
мигранты ливия нигерия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru