ЦИК провел жеребьевку мест партий в бюллетенях на выборах в Государственную думу

Москва, 16 августа. Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку мест партий в бюллетенях на выборах в Государственную думу, которые состоятся в сентябре.

КПРФ оказалась первой в списке, следом идут «Зеленые». Третье место получила ЛДПР. В первую пятерку также попала «Единая Россия». Партия «Родина» расположилась на 13-м месте в бюллетене. Последнее, 14-е место, получила «Партия пенсионеров».

Выборы в Государственную думу состоятся в период с 17 по 19 сентября с завершением избирательной кампанией в единый день голосования 19 сентября. На днях председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала о результатах своей работы в избиркоме за пять лет. Она подчеркнула, что главное достижение ее пятилетней работы — повышение уровня доверия к выборам в России.