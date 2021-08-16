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ЦИК провел жеребьевку мест партий в бюллетенях на выборах в Государственную думу

  /   Обновлено: 16 августа 2021 12:47
Политика
ЦИК провел жеребьевку мест партий в бюллетенях на выборах в Государственную думу
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 16 августа. Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку мест партий в бюллетенях на выборах в Государственную думу, которые состоятся в сентябре.

КПРФ оказалась первой в списке, следом идут «Зеленые». Третье место получила ЛДПР. В первую пятерку также попала «Единая Россия». Партия «Родина» расположилась на 13-м месте в бюллетене. Последнее, 14-е место, получила «Партия пенсионеров».

Выборы в Государственную думу состоятся в период с 17 по 19 сентября с завершением избирательной кампанией в единый день голосования 19 сентября. На днях председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала о результатах своей работы в избиркоме за пять лет. Она подчеркнула, что главное достижение ее пятилетней работы — повышение уровня доверия к выборам в России.

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