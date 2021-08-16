Ситуация в США все больше напоминает театр абсурда. В том числе — абсурда долларового. Конгрессмены согласовали дополнительные экстренные расходы правительства до конца 2021 финансового года в размере 545 млрд долл., но при этом так и не повысили потолок федерального долга, составляющего ныне уже 28,6 трлн долл., фактически отложив рассмотрение этого весьма чувствительного вопроса на сентябрь.

В результате Минфину США во главе с экс-главой Федеральной резервной системы Джанет Йеллен предстоит «крутиться на свои» неопределенный период времени — такие вопросы в вашингтонском Капитолии по традиции быстро не решаются, а недостающие для нужного решения голоса сенаторов-республиканцев (их понадобится минимум 10) будут дорогого стоить.

В лучшем случае все удастся уладить за полтора месяца, остающихся до 1 октября, то есть до начала 2022 финансового года, но никаких гарантий на этот счет сейчас нет. Нынешних же 390 млрд долл. на Общем счету казначейства (TGA) хватит в лучшем случае недели на три работы в «нормальном» режиме. Для сравнения: в июле-2021 доходы федерального бюджета составили 262 млрд долл., расходы — 564 млрд долл., дефицит бюджета — 302 млрд долл. После чего в целях экономии придется объявить режим частичного дефолта, отправляя госслужащих в неоплачиваемые отпуска, сокращая функционал ряда федеральных ведомств, включая Министерство обороны, и так далее.

Подавляющее большинство экспертов сходятся во мнении, что никакой серьезной угрозы американской и мировой экономике это не несет. Аналогичная ситуация в США за последние 60 лет складывалась 78 раз, то есть примерно каждые девять месяцев, — и, в конце концов, все тем или иным образом решалось, ко взаимному удовлетворению всех заинтересованных сторон. То есть «так работает система», механизмы слишком хорошо известны и давным-давно отработаны, чтобы в этот раз «что-то пошло не так».

ПолитРоссия /

Тем не менее, некая недосказанность и неопределенность остаются. Прежде всего — из-за возникшей связки финансовых и политических проблем Соединенных Штатов.

Невероятно и неожиданно быстрое продвижение «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Афганистане, которому Америка явно не препятствовала, хотя имела для этого все необходимые военно-технические средства, во многом могло быть следствием «экономии средств» Белым домом и Пентагоном, с переводом нового правительства в Кабуле «на аутсорсинг». Не исключено, нечто подобное в скором времени можно будет наблюдать в Ираке и в ряде других мест планеты, где сейчас расположены военные базы США.

Но вся проблема в том, что где тонко, там и рвется. Раз налицо эрозия американской гегемонии, раз у Дяди Сэма нет или недостаточно свободных ресурсов для эффективного реагирования на новые вызовы, то могут возникнуть и неизбежно начнут возникать реально форс-мажорные горячие точки, охлаждение которых потребует от Соединенных Штатов дополнительных расходов, на которые денег как раз и нет.

А если «процесс пойдет», то многие кредиторы официального Вашингтона — особенно за рубежом — всерьез задумаются о том, каков реальный объем военно-политических гарантий американской администрации, насколько они надежны и стоит ли за них платить даже по прежним расценкам, не говоря уже про новые, повышенные. Это, говоря языком кибернетики, положительная обратная связь, при включении которой вся система неминуемо идет вразнос.

Бюджетными играми хорошо заниматься тогда, когда твоя армия — самая сильная в мире, твоя промышленность, инфраструктура и сельское хозяйство — на высоте, в том числе технологической, а население в целом довольно своими делами, работой, не сидит на психотропах и не разделено на несколько враждующих лагерей, которые стоят на грани гражданской войны. Но в современной Америке ситуация обстоит совершенно иным образом, а ее политический класс продолжает привычные игры за доллары, как будто ничего не произошло и не происходит…

Федеральное агентство новостей /

Может быть, ему виднее. В конце концов, совокупное богатство США сегодня оценивается в 176 трлн долл., а их совокупный долг (то есть национальный, корпоративный и домашних хозяйств) — меньше чем в 86 трлн долл. Вроде бы пространства и времени для игр отмеченного выше рода еще хватает. Но что если это — лишь видимость, иллюзия, обман самих себя в попытке обманывать всех и всегда? Тогда провал может случиться неожиданно и внезапно, буквально «на ровном месте».

И здесь, как указывают эксперты-экономисты, для современной Америки гораздо опаснее будет осеннее столкновение не с потолком федерального долга, а со дном на TGA.

1 Организация запрещена на территории РФ.