Власти Алжира задержали 36 человек по делу об убийстве мужчины на фоне лесных пожаров

Алжир, 16 августа. Полиция арестовала 36 человек, в том числе трех женщин, подозреваемых в линчевании мужчины на фоне охвативших страну лесных пожаров. Толпа людей напала на местного художника, решив, что он причастен к организации поджогов.

«Проведено первоначальное расследование произошедшего в среду убийства и поджога молодого человека по имени Джамаль бен Исмаил, а также надругательства над его телом, уничтожения собственности и нарушения неприкосновенности сил национальной безопасности. В результате арестовано 36 человек, в том числе три женщины, одна из которых на момент преступления кричала и подстрекала людей к убийству», — заявил в интервью местному телевидению начальник полиции Мухаммед Шакур.

Он добавил, что одного из подозреваемых арестовали при попытке бежать в Марокко. Другой мужчина, 38-летний Бен Исмаил, сдался по собственной воле, узнав о том, что его обвиняют в причастности. Офицер полиции назвал действия людей «коллективной истерией» на фоне бедственной ситуации.

Инцидент произошел в городе Ларбаа-Нат-Иратен провинции Тизи-Узу на севере страны. Данный регион более других пострадал от бушующих в Алжире лесных пожаров.

Ранее пользователи распространили в соцсетях ужасающие видеозаписи, на которых толпа окружает полицейский фургон и избивает находившегося в нем человека. Некоторые делают селфи на фоне происходящего. Шокирующие кадры вызвали массовое возмущение среди алжирцев.

Во время пресс-конференции Шакура на всю страну транслировались видеозаписи, якобы показывающие признания подозреваемых и кадры самого инцидента. Продемонстрированы в том числе издевательства над телом Бен Исмаила.

Со своей стороны, алжирская правозащитная группа LADDH призвала к спокойствию и правосудию в отношении всех причастных к «гнусному убийству».

«Данные видеозаписи представляют собой еще одну травму для семьи и алжирского народа, уже потрясенного пожарами», — говорится в сообщении организации.

Широкую признательность сообщества получил отец жертвы, Нуреддин Бен Исмаил, который, несмотря на тяжелую утрату, призывал людей сохранять спокойствие. Начальник полиции добавил, что расследование обстоятельств все еще продолжается.

По словам Шакура, службы национальной безопасности «работают над арестом всех, кто участвовал в этом ужасном преступлении». По его мнению, в момент его совершения сотрудники полиции «избегали использования предупредительных выстрелов», чтобы избежать эскалации народного недовольства.

«Именно этого ждали некоторые партии, известные своей враждебностью к Алжиру и стремящиеся подорвать ситуацию в стране», — заявил Шакур.

Он также добавил, что убитого 38-летнего художника Джамаля Бен Исмаила ошибочно заподозрили в разжигании нескольких пожаров. Напротив, в тот злополучный день он находился в числе тех, кто пришел на помощь пострадавшим от огня.

Лесные пожары, вспыхнувшие на фоне аномальной жары, унесли жизни по меньшей мере 90 человек. Власти неоднократно обвиняли неких злоумышленников в организации бедствия и поджогах. По данным служб экстренной помощи, в воскресенье все еще сохранялись очаги возгорания в 19 местах на севере Алжира.