Власти Алжира задержали 36 человек по делу об убийстве мужчины на фоне лесных пожаров

Алжир, 16 августа. Полиция арестовала 36 человек, в том числе трех женщин, подозреваемых в линчевании мужчины на фоне охвативших страну лесных пожаров. Толпа людей напала на местного художника, решив, что он причастен к организации поджогов.

Он добавил, что одного из подозреваемых арестовали при попытке бежать в Марокко. Другой мужчина, 38-летний Бен Исмаил, сдался по собственной воле, узнав о том, что его обвиняют в причастности. Офицер полиции назвал действия людей «коллективной истерией» на фоне бедственной ситуации.

36 of them already got arrested#justiceforDjamelBenIsmail#جمال_بن_سماعيل #جمال_بن_اسماعيل pic.twitter.com/x1psakV0MN