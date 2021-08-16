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Минпросвещения России исключило принудительную вакцинацию учителей от COVID-19

  /   Обновлено: 16 августа 2021 12:32
Общество
Минпросвещения России исключило принудительную вакцинацию учителей от COVID-19
pixabay.com

Москва, 16 августа. Принудительной вакцинации от коронавируса учителей в школах не будет. Такое сообщение сделали в Министерстве просвещения России.

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург ранее заявил о необходимости привить от COVID-19 всех работников учебных заведений. Он считает, что преподаватели, которые не желают пройти вакцинацию, должны уволиться. Однако Минпросвещения России исключило принудительные прививки для педагогов.

Массовая вакцинация является главным способом победить пандемию. Прививочная кампания продолжается также в Москве. Два компонента препарата получили уже более 3,6 млн человек, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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школы вакцинация минпросвещения
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