Политолог Коновалова объяснила, чем обусловлены первые успехи Шугалея перед выборами

Президент Фонда защиты национальных ценностей, ученый-социолог Максим Шугалей продолжает борьбу за место в городском парламенте, он зарегистрирован на выборы в петербургский ЗакС. В разговоре с ФАН политолог Мария Коновалова объяснила, чем обусловлены первые успехи Шугалея перед выборами.

«Это, конечно, успех, учитывая, что многим желающим не удалось преодолеть этот этап. Часто это вопрос организованности работы будущего депутата, аккуратности и добросовестности его штаба», — полагает эксперт.

До выборов остается чуть больше месяца. Теперь кандидат в депутаты планирует направить все силы на личные встречи с избирателями и сбор их предложений.

«Если Максим сможет сейчас мобилизоваться и ударно поработать до дней голосования, то шансы его велики. Программа, составленная из пожеланий жителей округа, это стандартный метод, самый простой. Может быть, этого будет достаточно», — отмечает Коновалова.

Собеседница ФАН указывает и на то, что у будущего депутата должны быть и встречные предложения.

«Работа политика (а депутат — это политик) заключается в стратегическом видении будущего развития территории и населения. Такое видение рядовому обывателю недоступно по объективным причинам, поэтому я желаю Максиму найти свою фишку, которая его выгодно выделит в глазах избирателей среди других кандидатов», — заключила эксперт.

Ранее председатель ленинградского регионального отделения ООМПО ООО «РСВА» «Наследие» Илья Сикорский признался, что искренне считает регистрацию ученого-социолога на выборы неоспоримым успехом на пути к цели. Он также указал на то, что поможет Шугалею в предвыборной гонке.