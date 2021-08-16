Очень близок к реалиям: военкор Коц по достоинству оценил фильм «Солнцепек»

Фильм «Солнцепек» очень близок к тому, что происходило на Украине в 2014 году. Об этом заявил в беседе с ФАН военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

В новом фильме «Солнцепек» показаны события 2014 года, которые происходили в Луганске. Мало кто знает, как именно там люди переживали ситуацию, когда Украина начала активные боевые действия.

«Конечно, такие фильмы нужны, их очень не хватает. Мы знаем, что за те семь лет, которые прошли с начала гражданской войны в Донбассе, Украина сняла, наверное, десяток фильмов, посвященных этим событиям. При этом мы совершенно не отвечаем на этот культурный вызов. Есть масса сюжетов, масса непридуманных героев, героических историй Донбасса, если их копнуть, там материала можно много снимать», — рассказал собеседник агентства.

instagram.com / @sashakots

Александр Коц признался, что та война не является вдохновением для наших режиссеров и сценаристов, а если даже что-то пишут, то их сценарии убирают на дальнюю полку.

«Солнцепек», на мой взгляд, сделан очень близко к реалиям. У меня даже жена спросила, правда ли там все так было в 2014 году. Я сначала усомнился, а потом начал искать в своих архивных кадрах — ничего не придумано. Все зверства были, об этом нужно говорить и показывать», — прокомментировал военкор.

Журналист добавил, что, даже несмотря на то, что фильм художественный и у него есть определенный сценарий, в нем нет ничего лишнего и лживого.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

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