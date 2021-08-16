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В Иркутской области малыш провел ночь в лесу без еды и воды
Общество
В Иркутской области малыш провел ночь в лесу без еды и воды
pixabay.com  / 

Иркутск, 16 августа. В понедельник утром вблизи села Малая Еланка Иркутской области практически без одежды и без обуви нашли шестилетнего ребенка, который вечером, 15 августа, ушел в неизвестном направлении и не вернулся домой. Лайф публикует подробности.

Когда мальчик не вернулся домой к позднему вечеру, родители обратились за помощью в полицию. Был организован поиск. Волонтеры, сотрудники полиции, добровольцы отряда «Лиза Алерт» и неравнодушные жители села всю ночь искали ребенка. К утру около озера они нашли испуганного мальчика. Его передали родителям, в настоящий момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее полицейские установили личность женщины, которая оставила ребенка на лавочке в районе Ярославского шоссе. Правоохранителями была задержана 26-летняя гражданка Киргизии.

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ребенок добровольцы волонтеры потерялся в лесу
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