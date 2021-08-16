Дени Вильнев уже готовится к съемкам сиквела «Дюны»

Лос-Анджелес, 16 августа. Режиссер Дени Вильнев уже планирует съемки второй части фильма «Дюна». Главным героем сиквела станет персонаж Зендеи.

Кинематографист поделился творческими планами в интервью итальянскому изданию Il Venerdi di Repubblica. Похоже, Вильневу не терпится приступить к съемкам сиквела, хотя первая «Дюна» еще не вышла.

«Я не могу дождаться съемок второй части «Дюны», чтобы снова соединить Тимоти Шаламе и Зендею на экране», — отметил режиссер.

«Дюна» является экранизацией фантастического романа Фрэнка Герберта. Зендея сыграла в фильме Дельнева Чани — героиню, которая знакомит главного персонажа Пола Атрейдеса в исполнении Шаламе и его мать с обычаями фременов.

Ранее в Сети появился новый трейлер «Дюны» Вильнева. Премьера ленты запланирована на 14 октября.