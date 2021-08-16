Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 13:06
13:04
Общество
Массовая гибель уток произошла в Ростове-на-Дону
13:02
Происшествия
Подушки безопасности покалечили двух москвичей во время ДТП
12:59
Происшествия
Пытавшиеся зацепиться за шасси взлетающего самолета в Кабуле попали на видео
12:59
Политика
Политолог Захаров отметил свежий взгляд Шугалея на политику
12:55
Ливия
Более 80 нигерийских беженцев депортировали из Ливии на родину
12:54
Происшествия
Ограбление по-нижегородски: унитаз украли у пенсионера средь бела дня
12:53
Общество
В Сети появился трейлер победителя Нью-Йоркского кинофестиваля «Коса»
12:49
Экономика
Обесценивающийся доллар становится головной болью кредиторов во всем мире
12:45
Общество
Во Владимире открылась выставка, посвященная Александру Невскому
12:45
Шоу-бизнес
Джонни Депп пожаловался на бойкот со стороны Голливуда после скандала с Эмбер Херд
Все новости

«Обогащенные» сведения об участниках «Умного голосования» Навального утекли в Сеть
Политика
«Обогащенные» сведения об участниках «Умного голосования» Навального утекли в Сеть
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 августа. Очередная утечка из базы данных инициативы осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального «Умное голосование» «обогатила» данные 10 тысяч жителей Москвы.

Ранее в Сеть попадали только номера и данные электронной почты поддержавших инициативу одиозного блогера, однако 16 августа стало известно об утечке полных ФИО, года рождения и места работы тысяч москвичей. Предполагается, что это далеко не последнее подобное «обогащение» попавшей в сеть базы данных «Умного голосования».

Неизвестные продавцы уже выставляли на торги личные данные сторонников Алексея Навального. В июле стало известно об утечке электронной почты, IP-адресов и место постоянной регистрации сторонников «Умного голосования» из Москвы и Московской области.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Обогащенные» сведения об участниках «Умного голосования» Навального утекли в Сеть
навальный утечка данных умное голосование слив
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru