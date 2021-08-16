«Обогащенные» сведения об участниках «Умного голосования» Навального утекли в Сеть

Москва, 16 августа. Очередная утечка из базы данных инициативы осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального «Умное голосование» «обогатила» данные 10 тысяч жителей Москвы.

Ранее в Сеть попадали только номера и данные электронной почты поддержавших инициативу одиозного блогера, однако 16 августа стало известно об утечке полных ФИО, года рождения и места работы тысяч москвичей. Предполагается, что это далеко не последнее подобное «обогащение» попавшей в сеть базы данных «Умного голосования».

Неизвестные продавцы уже выставляли на торги личные данные сторонников Алексея Навального. В июле стало известно об утечке электронной почты, IP-адресов и место постоянной регистрации сторонников «Умного голосования» из Москвы и Московской области.