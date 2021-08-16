Новый учебный год в российских школах начнется в традиционном формате

Москва, 16 августа. Министерство просвещения России определилось с форматом нового учебного года в школах страны.

Обучение начнется очно, подчеркнул глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе встречи с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анной Кузнецовой. Дистанционный формат для начала учебного года не предполагается.

Российские школьники смогут пройти курсы по экологии и переработке отходов. Им предложат ознакомиться с информацией в формате YouTube-видеороликов. Курсы состоят из трех разделов. Материал рассчитан на учащихся всех возрастов.