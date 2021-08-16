Обесценивающийся доллар становится головной болью кредиторов во всем мире

Необеспеченная эмиссия доллара достигла в этот понедельник 28,5 трлн. Обесценивающийся доллар становится головной болью крупнейших кредиторов США, среди которых Япония, Китай, Великобритания и ряд стран ЕС. Такое мнение в комментарии ФАН высказал экономист, эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода.

США уже давно живут благодаря другим государствам. Сделав доллар мировой резервной валютой, американцы используют страны, готовые накапливать их ценные бумаги и валюту. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

По мнению опрошенного изданием аналитика, многие государства последние 10-15 лет рассматривают девальвацию валюты в качестве инструмента для создания преференций внутренним производителям, поэтому позиция США может привести к параду девальваций и замедлению глобальной экономики. Предотвратить подобный сценарий помог бы массовый отказ стран — держателей госдолга США — от приобретения ценных американских бумаг и долларов.

В ожидании изменений

Как отметил Андрей Лобода, тема отказа от доллара в расчетах с партнерами Москвы и от таких сбережений российскими профильными финансовыми органами пока остается на уровне разговоров и размышлений. Похоже, что и американские политики всерьез не рассматривают риски отказа от доллара участниками мирового рынка. Весь мир по-прежнему находится в пищевой цепочке потребления американской валюты. Но, похоже, скоро нас ждет очень интересный калейдоскоп событий.

Необеспеченная эмиссия доллара достигла сегодня 28,5 трлн. Доля России в американском госдолге составляет около 1%, и теперь обесценивающийся доллар становится головной болью крупнейших кредиторов США, среди которых Япония, Китай, Великобритания и ряд стран ЕС.

Федеральное агентство новостей /

«Доллар как минимум лет 10 будет оставаться ключевой мировой резервной валютой. Однако влияние инфляции в США будет накладывать негативный отпечаток на его покупательную способность», — пояснил Андрей Лобода.

Отказ от доллара

По мнению эксперта, вряд ли России нужен директивный отказ от доллара. Однако тренд на снижение числа расчетов в долларах за российский экспорт уже заметен. К концу 2020 года он снизился до 50%, а еще восемь лет назад достигал 80%.

«Если бы у России стояла сегодня задача перехода к политике сильного рубля, то впоследствии можно было строить планы на перевод внешнеторговых операций на расчеты и в рублях. Сегодня важнее иметь сильную национальную валюту, рубль должен стать инструментом сбережения заработанных средств. Этот фактор эффективно усилит интеграционные процессы внутри ЕАЭС, повысит долю рубля в расчетах с Россией», — пояснил Андрей Лобода.

Федеральное агентство новостей / Ольга Назаркина

Те же Россия и Китай, даже работая в тандеме, не справятся с долларом, считает эксперт. Да и силы пока не равны — необходимости в валютных войнах нет. Стабильность валютного рынка и доверие к рублю — приоритетнее любого противостояния. Даже если в моменте полностью отказаться от доллара ради укрепления рубля — это никак не повлияет.

«Доллар США сейчас выбрал очень тревожный путь. Инфляция растет, необеспеченные деньги печатаются триллионами. Одновременно они разгоняют и мировую экономику. Очевидно, покупательная способность доллара уже к началу 2022 года серьезно просядет», — заключил Андрей Лобода.

Ранее Министерство финансов России и Центральный банк рассказали о планах полностью отказаться от хранения средств ФНБ в долларах США.