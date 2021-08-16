Венесуэла и Красный Крест открыли гуманитарные коридоры с Гаити

Порт-о-Пренс, 16 августа. Количество жертв от землетрясения на Гаити увеличилось до 1,3 тыс. человек. Различные ранения получили 5,7 тыс. человек, 3,2 тыс. из них госпитализированы.

Los hospitales de Haití están saturados tras el terremoto mientras que el número de víctimas ya roza los 1300 muertos https://t.co/O9oYpLV84T — Infobae Colombia (@infobaecolombia) August 16, 2021

По данным СМИ, из-за большого количества раненых гаитянские больницы переполнены. Людям приходится лежать на полу и сидеть на стульях в палатах и коридорах. Также наблюдается нехватка медицинских инструментов и лекарств.

Гуманитарный коридор

Красный Крест открыл гуманитарный коридор для жителей Гаити. По данным организации, землетрясение нанесло серьезный ущерб инфраструктуре, в том числе больницам, особенно в городах Жереми и Ле-Ке, поэтому спасательные работы будут сосредоточены в этих двух населенных пунктах. В заявлении говорится, что уже готова непродовольственная помощь для 4,5 тыс. человек.

Красный Крест предупредил, что ситуация может усугубиться в связи тем, что в пострадавших районах ожидается тропический шторм.

#AlAire La Cruz Roja activó un corredor humanitario desde República Dominicana para dicho paíshttps://t.co/Rxiqi9hQlA — Caracol Radio (@CaracolRadio) August 15, 2021

Венесуэла спешит на помощь

Правительство Венесуэлы также открыло гуманитарный коридор с Порт-о-Пренс и направило в страну самолет с 30 тоннами гуманитарной помощи — воды, продуктов питания и медикаментов.

Министр внутренних дел Венесуэлы Кармен Мелендес подчеркнула, что рассматривается возможность отправки и других рейсов, а также судна со специализированным оборудованием и медицинскими спасательными группами, но пока они ожидают официальных разрешений.

«У нас есть все возможности, чтобы продолжать оказывать помощь братскому гаитянскому народу», — сказала она.

#ÚltimoMinuto| llegó la ayuda humanitaria de #Venezuela a #Haití. Sin 30 toneladas de insumos entre alimentos, medicinas y agua. Es el cuarto país en enviar insumos a la zona afectada por el terremoto van más de 1000 muertos y más de 5 mil heridos pic.twitter.com/MHuFZexHFB — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) August 16, 2021

Землетрясение на Гаити

В 125 километрах к западу от столицы Гаити Порт-о-Пренс 14 августа произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. На следующий день были зафиксированы толчки магнитудой 5,8. В результате сотни домов оказались разрушены, больше всего стихийное бедствие затронуло департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп.

Prt Scr twitter.com / @westindimade

Последнее крупное землетрясение магнитудой 7 баллов произошло на Гаити в 2010 году. Тогда более 200 человек лишились жизни, а тысячи получили ранения и остались без дома.