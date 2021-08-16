Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 13:06
13:04
Общество
Массовая гибель уток произошла в Ростове-на-Дону
13:02
Происшествия
Подушки безопасности покалечили двух москвичей во время ДТП
12:59
Происшествия
Пытавшиеся зацепиться за шасси взлетающего самолета в Кабуле попали на видео
12:59
Политика
Политолог Захаров отметил свежий взгляд Шугалея на политику
12:55
Ливия
Более 80 нигерийских беженцев депортировали из Ливии на родину
12:54
Происшествия
Ограбление по-нижегородски: унитаз украли у пенсионера средь бела дня
12:53
Общество
В Сети появился трейлер победителя Нью-Йоркского кинофестиваля «Коса»
12:49
Экономика
Обесценивающийся доллар становится головной болью кредиторов во всем мире
12:45
Общество
Во Владимире открылась выставка, посвященная Александру Невскому
12:45
Шоу-бизнес
Джонни Депп пожаловался на бойкот со стороны Голливуда после скандала с Эмбер Херд
Все новости

Венесуэла и Красный Крест открыли гуманитарные коридоры с Гаити
Латинская Америка
Венесуэла и Красный Крест открыли гуманитарные коридоры с Гаити
pixabay.com  / 

Порт-о-Пренс, 16 августа. Количество жертв от землетрясения на Гаити увеличилось до 1,3 тыс. человек. Различные ранения получили 5,7 тыс. человек, 3,2 тыс. из них госпитализированы.

По данным СМИ, из-за большого количества раненых гаитянские больницы переполнены. Людям приходится лежать на полу и сидеть на стульях в палатах и коридорах. Также наблюдается нехватка медицинских инструментов и лекарств.

Гуманитарный коридор

Красный Крест открыл гуманитарный коридор для жителей Гаити. По данным организации, землетрясение нанесло серьезный ущерб инфраструктуре, в том числе больницам, особенно в городах Жереми и Ле-Ке, поэтому спасательные работы будут сосредоточены в этих двух населенных пунктах. В заявлении говорится, что уже готова непродовольственная помощь для 4,5 тыс. человек.

Красный Крест предупредил, что ситуация может усугубиться в связи тем, что в пострадавших районах ожидается тропический шторм.

Венесуэла спешит на помощь

Правительство Венесуэлы также открыло гуманитарный коридор с Порт-о-Пренс и направило в страну самолет с 30 тоннами гуманитарной помощи — воды, продуктов питания и медикаментов.

Министр внутренних дел Венесуэлы Кармен Мелендес подчеркнула, что рассматривается возможность отправки и других рейсов, а также судна со специализированным оборудованием и медицинскими спасательными группами, но пока они ожидают официальных разрешений.

«У нас есть все возможности, чтобы продолжать оказывать помощь братскому гаитянскому народу», — сказала она.

Землетрясение на Гаити

В 125 километрах к западу от столицы Гаити Порт-о-Пренс 14 августа произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. На следующий день были зафиксированы толчки магнитудой 5,8. В результате сотни домов оказались разрушены, больше всего стихийное бедствие затронуло департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп.

Венесуэла и Красный Крест открыли гуманитарные коридоры с Гаити
Prt Scr twitter.com  / @westindimade

Последнее крупное землетрясение магнитудой 7 баллов произошло на Гаити в 2010 году. Тогда более 200 человек лишились жизни, а тысячи получили ранения и остались без дома.

Вернуться назад

Все новости / Латинская Америка / Венесуэла и Красный Крест открыли гуманитарные коридоры с Гаити
красный крест землетрясение венесуэла гаити
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru