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Президентский совет Ливии создал новый военный округ Западного побережья
Ливия
Президентский совет Ливии создал новый военный округ Западного побережья
facebook.com  /  Пресс-служба председателя Президентского совета Ливии

Триполи, 16 августа. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи распорядился создать новый военный округ Западного побережья. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Сформированная структура простирается от западного берега Гарьяна в сторону Триполи до тунисской границы. В зону ответственности подразделения входит территория от субгорья на юге страны до моря на севере.

Главой военного округа Западного побережья назначен бывший министр обороны Правительства национального согласия Салах аль-Намруш. Он официально вступит в должность после повышения звания до генерала.

«В административном отношении новый регион принадлежит главнокомандующему сухопутными войсками, Министерству обороны и начальнику Генерального штаба Ливийской армии», — говорится в опубликованном постановлении.

Салах аль-Намруш возглавил военное ведомство ПНС в конце августа 2020 года. Сразу после назначения он отправился в Стамбул, где поднял вопрос об укреплении сотрудничества. В итоге стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевал переброску военного контингента в Триполи.

Достигнутые договоренности привели к усугублению затяжного кризиса и критиковались некоторыми странами ЕС. Тем не менее международное сообщество не спешит вводить санкции против Анкары, которая продолжает нарушать законы, перебрасывая наемников и военную технику на запад Ливии.

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ливия министр обороны манфи
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