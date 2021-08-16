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Школьница выпрыгнула из окна к подружкам в ответ на просьбу матери сделать уроки
Происшествия
Школьница выпрыгнула из окна к подружкам в ответ на просьбу матери сделать уроки
pexels.com  / 

Московская область, 16 августа. Школьница выпрыгнула с четвертого этажа, чтобы попасть к друзьям на улицу в обход наставлений матери. Как стало известно ФАН, мать просила ребенка заняться подготовкой к школе.

К врачам скорой медицинской помощи 15 августа около 16:00 обратилась жительница Балашихи. Женщина сообщила, что ее 13-летняя дочь выпрыгнула с четвертого этажа и получила травмы. Врачи на месте происшествия оказали пострадавшей первую помощь и поставили первоначальный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, перелом позвоночника и сотрясение головного мозга.

Школьницу обследовали в больнице. К счастью для ребенка, предположения медиков о травме позвоночника не подтвердились.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области назначили проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

«Ребенок воспитывается 33-летней матерью, которая является индивидуальным предпринимателем, и 43-летним отчимом. Мужчина трудится водителем такси, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Пострадавшую мама заставила изучать учебный материал для подготовки к новому учебному году, однако девочка категорически не желала заниматься. В сердцах она крикнула родительнице, что выйдет тогда через окно, потому что ее ждут на улице подружки, и после этих слов перепрыгнула оконную раму».

Семья пострадавшей девочки на хорошем счету. Родители не состоят на учете в правоохранительных органах и социальных структурах. По словам соседей, мужчина хотя и является отчимом пострадавшей, относится к ней как к родной.

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дети больница балашиха
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