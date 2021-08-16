Посольство РФ в Кабуле: Гани бежал из Афганистана с несколькими машинами наличных

Кабул, 16 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны с большим количеством наличных денег — не все вместилось в вертолет, сообщило посольство РФ в Кабуле.

Уникальными подробностями бегства Гани поделился пресс-секретарь российского дипломатического представительства Никита Ищенко. Как стало известно РИА Новости из беседы с дипломатом, политик покинул страну с целой колонной техники, набитой наличными. Ищенко подчеркнул, что часть денег пришлось бросить прямо в аэропорту — не все вместилось в вертолет.

«Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», — рассказал сотрудник российского представительства сотрудникам прессы.

Бегство Гани обусловлено усложнившейся обстановкой в Афганистане на фоне вывода из страны войск США. Американские военные еще не успели в полном составе покинуть республику, когда представители «Талибана»1 (запрещенная в России террористическая организация) объявили об успешном штурме президентского дворца и полном контроле над государственной границей. Видео с бегством президента, заявившим, что он покидает страну, чтобы «предотвратить бойню», появилось в Сети.

«Талибан» добивается на международной арене лишения себя статуса террористической организации. В МИД России объяснили, при каких условиях это возможно, сообщила НСН.

1 Организация запрещена на территории РФ.