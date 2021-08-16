Юрист Соловьев назвал возможные причины отказа «Родине» в регистрации на выборы

Заслуженный юрист России, общественный деятель Иван Соловьев отреагировал на решение горизбиркома Санкт-Петербурга об отказе партии «Родина» в регистрации на выборы в ЗакС. Причиной стало то, что подписи политической организации якобы собирались с нарушениями норм действующего федерального закона.

По словам собеседника агентства, партии должны быть готовы к определенному проценту брака подписей, такие случаи — не редкость.

«Набрать подписи несложно партиям, которые имеют поддержку у населения, а также людям публичным, личность которых не вызывает вопросов у избирателей и сомнений в способности достойно представлять их интересы в законодательных органах власти. Но при этом нужно быть готовым к тому, что процент брака все равно возможен в определенных пределах», — поделился мнением Соловьев.

Напомним, незадолго до решения горизбиркома по «Родине» кандидат в депутаты Татьяна Буланова также получила отказ от территориальной избирательной комиссии (ТИК) №17 в регистрации на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Несмотря на колоссальную поддержку петербуржцев и открытый процесс сбора подписей, певицу не допустили к участию в предвыборной гонке.

Многие артисты встали на сторону Татьяны Булановой, заявив, что не допускать до выборов кандидата, искренне радеющего за проблемы своего родного города, — нелогично и несправедливо.