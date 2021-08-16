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В США рассказали, как Россия заставила Пентагон модернизировать истребители F-35
Армия
В США рассказали, как Россия заставила Пентагон модернизировать истребители F-35
wikipedia.org  /  Ken Videan / GFDL 1.2 / U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen / Общественное достояние

Вашингтон, 16 августа. Пентагон намерен оснастить истребители F-35 Lightning II более мощными и эффективными двигателями. Об этом сообщает американское издание Defense News.

Американские военные полагают, что новые силовые агрегаты увеличат дальность полета самолетов на 11%, а также позволят сократить расходы на их эксплуатацию. Эксперты отмечают, что модернизация F-35 обусловлена возросшими возможностями российских истребителей, а также систем противовоздушной обороны. Таким образом, Россия заставила Пентагон модернизировать истребители F-35.

Двигатель F135 был разработан для истребителя F-35 американской компанией Pratt & Whitney. В настоящее время максимальный радиус боевого применения F-35 составляет 1,1 тысячи километров, что является недостаточным для ведения боевых действий на больших территориях. ВВС США также признают, что истребители F-35 при столкновении с российской техникой могут превратиться в дорогостоящую груду металлолома.

При этом в июле 2021 года стало известно, что у самолетов F-35 возникли серьезные проблемы с двигателями. Причиной этого стало быстрое изнашивание теплозащитного покрытия лопастей ротора силовой установки F135. Подобные неисправности были обнаружены у более 40 истребителей, состоящих на вооружении Военно-воздушных сил США.

Ранее аналитики назвали истребитель F-35 бесполезным в возможном конфликте США с Россией. По их словам, скорое поступление на боевое дежурство российской армии нового ракетного вооружения ставит под сомненние эффективность американской боевой авиации, передает RT.

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россия сша пентагон f-35
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