Украинцы набросились с критикой на телеведущего Остапчука за фото с Киркоровым

Москва, 16 августа. Украинцы набросились с критикой на местного телеведущего Владимира Остапчука. Причиной послужили его фотографии с российским певцом Филиппом Киркоровым, опубликованные в соцсетях.

Ведущий шоу «Маска» на канале «Украина» со своей женой во время отдыха на Крите встретили за ужином эстрадного исполнителя. Супруги сделали с ним несколько снимков и поделились ими в Instagram-stories.

Украинские средства массовой информации не смогли оставить без внимания поступок телеведущего и оповестили общественность об этом «инциденте», акцентировав внимание на том, что Остапчук поблагодарил певца за «теплый и дружный вечер». Жители Украины возмутились и пристыдили земляка за такие дружеские отношения с артистом, поскольку Киркоров был включен в список лиц, которым украинская Служба безопасности запретила въезд в страну в течение трех лет.

«Володя, любителям оккупантов на Украине не место. Чемодан-вокзал-Россия», — прокомментировали пользователи социальной сети последнюю публикацию ведущего.

Министерство культуры и информационной политики Украины ранее попросило СБУ убрать российского исполнителя из «черного» списка, сообщает Национальная служба новостей. Продюсер Иосиф Пригожин также обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому после санкций против Киркорова.

Сейчас перечень россиян, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности государства, состоит из 201 деятеля культуры, в числе которых находятся актер Сергей Безруков, кинорежиссер Федор Бондарчук, певец Олег Газманов и актриса Мария Миронова.