Психолог Иванов дал советы по лечению детских страхов с помощью гипноза

Гипноз — проверенный и щадящий метод лечения психологических расстройств у детей и подростков. Им можно воспользоваться, если ребенок не боится гипнотерапевта и готов побыть некоторое время в компании незнакомого человека. Такой способ лечения психосоматических расстройств и становления психоэмоционального состояния подходит, если маленький пациент способен концентрировать свое внимание и последовательно излагать свои мысли.

Как происходит психокоррекция фобий с использованием гипноза для поиска первопричин, ФАН узнал у практикующего психолога, гипнотерапевта Геннадия Иванова.

«Дети часто стесняются своих родителей. Поэтому взрослые должны быть готовы к тому, что сеанс лечения будет проходить без них. Это необходимо для достижения поставленной цели. Наедине с доктором ребенку будет проще раскрыться и выразить истинное «я». А в присутствии родителей подросток будет замкнутым в себе и его поведение, скорее, будет наигранным», — пояснил Геннадий Иванов.

Из личного архива Геннадия Иванова /

По его словам, зачастую старшее поколение пытается самостоятельно поставить диагноз младшему. Обычное поведение, характерное для подростка, вызывает бурную реакцию и воспринимается как «странность» юного отпрыска. Родителям видится психическое отклонение, если ребенок идет в отказ по любому поводу, не хочет учиться и подчиняться шаблонам общества. Но только специалист вправе ставить диагноз, ведь в этом и есть прерогатива дипломированного психиатра и психотерапевта. Самостоятельная постановка диагноза родителями только усугубляет проблему. Ребенок начинает верить в свою «ненормальность», и от этого ему только хуже.

Психика ломается в детстве

Чтобы ребенок вырос и уважал себя как личность, полноценно взаимодействовал с социумом, родителям необходимо считаться с его мнением и индивидуальностью, а не угнетать его самооценку, уверен психолог. Если же взрослые не считают нужным прислушиваться к тому, что говорит их сын или дочь, относятся очень требовательно и строго к поведению и воспитанию, то их малыш по факту взросления станет закомплексованным человеком, не способным реально оценить свои способности.

Родители значимы в жизни ребенка, который может подавлять свои переживания, чтобы быть для них «хорошим» и «нормальным». Подобное может привести к психосоматическому расстройству и вскоре проявится на уровне тела.

«Познавая мир, у ребенка появляются новые страхи. Чего только стоит страх смерти для ребенка, который уже столкнулся с гибелью кого-то из близких или узнал об этой данности из сказки, мультфильма. Родителям важно своевременно узнать, что беспокоит их дочь или сына, и постараться правильно отреагировать, не напугав еще больше. Ребенок должен успокоиться, больше не думать о плохом и переключиться на какое-нибудь позитивное занятие. Даже если рациональные доводы не работают — всегда можно исправить ситуацию, включив собственную фантазию», — добавил Геннадий Иванов.

Он заметил, что детское воображение приводит к страху замкнутых пространств — клаустрофобии. Она возникает по необъяснимым причинам даже у тех малышей, которые не имели опыта пребывания в закрытом темном помещении. Это просто вопрос ассоциаций. И с подобными страхами должен работать специалист именно в детстве, чтобы они не выросли в большую проблему. Гипнотерапевт может помочь мысленно вернуться ребенку в тот момент, когда ему было страшно, воспроизвести ситуацию заново и дать установку, что ничего плохого не произойдет. Избавление от фобий под гипнозом — стандартная практика, которая помогает навсегда избавиться от страха. Лечение проводится две-три недели, но иногда ограничивается несколькими сеансами.

Кто виноват

На практике человеку в возрасте до шести лет сложно внушить новое поведение со стороны. Поэтому первым делом ведется работа с родителями. Крепкая эмоциональная связь отражается на здоровье ребенка.

Так, если мать во время беременности перенесла стресс, сильно нервничала, то вовсе не удивительно, что малыш родится неспокойным и капризным, а на коже вскоре может появиться сыпь от сильных переживаний. Во всяком случае вероятность такого исхода значительно выше, чем при спокойной беременности.

«В этом случае гипнотерапевт должен поработать с матерью ребенка, определить ее боль, убрать раздражительность, обиду и злость и вернуть силу жить дальше, но уже с новыми эмоциями — радости. Как только работа специалиста принесет пользу родительнице, поможет стабилизировать ее психоэмоциональное состояние, исчезнет проблема капризности и беспокойности ребенка», — рассказал Геннадий Иванов.

pixabay.com /

Родители — авторитетные фигуры для ребенка. Их манере говорить и действовать подражает каждый малыш. Но в некоторых случаях поведение взрослых может стать причиной логоневроза — заикания.

Ребенок хочет понравиться, что-то для этого делает, а в ответ слышит неодобрительную критику со стороны родителей. Вскоре он пытается исправить, допустим, свою манеру речи. Пародия на героя из мультфильма кажется всем очень хорошей. В голове запускается механизм: «Чтобы вызвать симпатию, надо заикаться».

Но понять во взрослом возрасте самостоятельно, что привело к такому дефекту речи, не получится. А вот гипноз поможет найти корень проблемы. Если ребенок начинает заикаться — значит, родителям нужно обратить внимание на свое общение и поведение — что они говорят и как.

Семейные страшилки для ребенка

Малышу нужно развиваться в окружении любящих себя людей, уверен психолог. Родители должны себя уважать, а не подавлять всякие желания, угождая ребенку, воспитывая эгоиста. При этом общаться лучше на равных и не использовать фразы, которые опасны для восприятия и психоэмоционального состояния:

«Не кричи. Упал, поболит и перестанет»; «Мальчики не плачут»; «В нашей семье трусливых нет»; «Не балуйся, а то придет дед Бабай и заберет тебя с собой»; «Не бегай — упадешь и нос разобьешь»; «Не хочу сейчас об этом говорить»; «Не будешь меня слушать, любить тебя перестану»; «Ты тупица, даже переделать без ошибок не можешь».

Если вы заподозрили у ребенка проблему психосоматики, то гипноз поможет выявить, с чем она связана. Избавиться от тяжелых психозаболеваний у детей и подростков можно с помощью добрых детских сказок, где одних героев можно заменить на других, а маленький пациент может сам побыть в роли режиссера, но не без помощи доктора, конечно же. Если же ничего не делать, то рано или поздно может сложиться картинка, напоминающая о травмирующем психику событии, которое родом из прошлого.