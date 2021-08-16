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«Не смог сдержать слез»: Манукян объяснил, почему фильм «Солнцепек» строго 18+
Общество
«Не смог сдержать слез»: Манукян объяснил, почему фильм «Солнцепек» строго 18+
Федеральное агентство новостей  / 

Блогер, общественный деятель Вадим Манукян посмотрел фильм «Солнцепек», посвященный событиям в Донбассе в 2014 году, и советует всем не пропустить премьеру картины, которая состоится на канале НТВ в среду, 18 августа. Фильм начнется поздно, в 23:45, и это неспроста — история, рассказанная в фильме, настолько страшная, что «Солнцепеку» обоснованно присвоена категория строго 18+.

«Фильм, конечно, тяжелый, — рассказал Манукян в комментарии ФАН. — А он и не мог быть иным, так как основан на реальных событиях. Все ключевые события, которые происходили в Луганске в 2014 году, в «Солнцепеке» показаны очень мощно. Актерские работы [Александра] Бухарова, [Алексея] Кравченко и [Владимира] Ильина — это вообще 100% попадания в образ. Ближе к финалу фильма я не смог сдержать слез. Такая душераздирающая сцена, что, мне кажется, наверное, никто бы не сдержался. На эти два часа, пока длился фильм, я снова погрузился в 2014 год и его события, которые переживал, видя в репортажах корреспондентов все эти страшные кадры из Луганска и Донецка.

Создатели «Солнцепека» — большие молодцы. Этот фильм должен посмотреть весь мир. Возможно, после просмотра этой честной истории люди за рубежом смогут взглянуть на события в Донбассе по-другому — не так, как о них рассказывает западная и украинская пропаганда».

«Не смог сдержать слез»: Манукян рассказал, почему фильм «Солнцепек» строго 18+
Кадр из фильма «Солнцепек»  / 

События фильма «Солнцепек» разворачиваются в Луганске в мае 2014 года. Ветеран одной из локальных войн Влад Новожилов, видя, что происходит в его родном Луганске после госпереворота в Киеве и захвата там власти националистами, решает уехать из страны вместе с семьей. Новожилов устал от войны и хочет жить мирной жизнью. Но война не отпускает героя картины. Беда приходит в каждую донбасскую семью, и это заставляет Новожилова сделать тяжелый моральный выбор.

Режиссеры фильма «Солнцепек» — Михаил Вассербаум и Максим Бриус. В ролях: Александр Бухаров, Марина Денисова, Глеб Борисов, Максим Дахненко, Алексей Кравченко, Владимир Ильин, Светлана Терентьева, Сергей Гарусов. Не забудьте включить телеканал НТВ в среду, 18 августа, в 23:45.

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