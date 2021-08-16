Студия Disney избавится от всех проектов с участием Скарлетт Йоханссон

Лос-Анджелес, 16 августа. Корпорация Disney отменяет все проекты с участием актрисы Скарлетт Йоханссон после иска, который она подала в суд из-за «Черной Вдовы».

Студия перевела в стадию заморозки фильм «Башня ужасов», основанный на одноименном аттракционе из «Диснейленда». Йоханссон должна была сыграть в ленте главную роль.

Кроме того, Disney избавится от всех проектов, которые актриса продвигала как продюсер, сообщает Giant Freakin Robot. О каких именно фильмах или сериалах идет речь, издание не уточняет.

Напомним, Йоханссон подала в суд на Disney после выхода фильма «Черная Вдова», поскольку картину выпустили одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе. Выход на онлайн-платформе негативно сказался на кассовых сборах ленты, что отразилось и на гонорарах актрисы. Адвокат Disney при этом уверен, что иск Йоханссон — это спланированная пиар-кампания.