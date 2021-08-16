Вывод войск США из Афганистана стал реализацией плана «управляемого хаоса»

Только самый ленивый еще не обсудил в соцсетях «чудовищную недальновидность» американского разведывательного сообщества, которое буквально пару дней назад прогнозировало устойчивость Кабула на срок порядка трех месяцев: мол, у афганской армии есть и подготовленные бойцы, и вооружение, и много оставленной уходящими войсками техники — справятся. Однако истина оказалась совсем не такой, как ее озвучивали американские разведчики. Власть в Афганистане рухнула практически мгновенно, как только войска США покинули территорию страны, сняв тем самым свое давление на неправительственные военные группировки.

А уж эти группировки не преминули воспользоваться сложившейся обстановкой, и теперь флаг движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) развевается над президентским дворцом в Кабуле, символизируя полную и окончательную победу террористической организации над правительственными войсками Афганистана и в принципе над всеми теми, кто осуществлял в этой стране оккупационный режим. Легитимный президент государства Ашраф Гани бежал за границу, бросив Афганистан на произвол судьбы.

Global Look Press / Chen Xin/Xinhua

Гораздо более «предательски» поступили власти США, не предоставив возможности спастись свыше 80 тысячам афганцев, так или иначе сотрудничавшим с оккупационными властями и на фоне наступления «Талибана» подавшими запросы на специальные иммиграционные визы.

Военно-транспортными самолетами американцы забрали с собой чуть больше 700 афганцев, остальных оставили. Что с ними будет — неизвестно никому. Но уж точно, что ничего хорошего с людьми, которые верой и правдой служили Соединенным Штатам, в нынешнем Афганистане не случится. Возможно, их ждут массовые казни или длительные сроки заключения.

Штаты в очередной раз показали истинное отношение к «аборигенам»: когда стало нужно, их просто бросили. Это такой посыл всем тем, кто пытается выстраивать какие-то отношения с США, на минуточку. И в первую очередь его должны разглядеть в одной братской стране, временно дезориентированной в политическом пространстве.

Однако тут нужно сказать о другом. О целях и задачах США в Афганистане. За 20 лет своего присутствия в этой многострадальной стране американские военные не достигли заявленных целей, провалив миссию по разгрому «Талибана» и иных террористических организаций. Но, зная прагматичность американцев, можно предположить, что цели-то как раз достигнуты. Единственное, что лежат они не плоскости общественного обсуждения и хорошо скрыты от наблюдателей.

Global Look Press / Ton Koene/ZUMAPRESS.com

Например, сложно не признать тот факт, что движение «Талибан» не только не было подавлено американскими военными за 20 лет борьбы, но, как показали события 15 августа, когда флаг этой организации был поднят над Кабулом, талибы обрели еще большую силу, которой им с лихвой хватило для быстрого захвата Афганистана. Причем практически мгновенно после вывода воинского контингента США.

Учитывая непреложный факт, что именно американские спецслужбы принимали самое непосредственное участие в создании «Талибана», можно прийти к некоторым выводам, лежащим на поверхности происходящих событий. Создание «управляемых» террористических организаций — это движение к некоему «управляемому хаосу». Контроль над ним многие десятилетия является целью для американского разведывательного сообщества, обслуживающего желания национальных и ряда транснациональных финансово-промышленных структур, извлекающих прибыль из тех конкурентных преимуществ, которые появляются для них в результате воцарения «хаоса».

Достаточно обратиться к недавнему прошлому: как только страны Магриба и Леванта заговорили о введении «золотого динара» для расчетов за добываемые у себя углеводороды, США (узревшие в этом прямую угрозу доллару) безжалостно уничтожили государственность целого ряда стран при помощи грубой военной силы, а также «местных ресурсов» — путем инициации «арабской весны». Это позволило в какой-то мере фактически парализовать добычу углеводородов с последующей сменой бенефициаров и установлением контроля над ресурсами. В таком виде ситуация была заморожена на долгие годы, словно находясь в резерве на случай каких-либо обострений внешнеполитической повестки, когда нужно будет отвечать на появившиеся вызовы и угрозы.

Global Look Press / US Joint Staff / via Globallookpress.com

Афганистан, в силу своего географического положения, является очень чувствительной точкой как для России, так и для Китая, а с учетом количества опиатов, идущих оттуда в Европу, — и для Европейского союза. При этом за 20 лет пребывания в Афганистане американских войск производство опиатов здесь выросло в 40 раз!

Это, кстати, объясняет и значительное увеличение количества смертей от наркотиков (в 2001 году — порядка 20 тысяч, в 2020-м — 50 тысяч), которые регистрируются в США все эти годы. Вот вам и экономика, кстати. В настоящее время Афганистан является «родиной» для 90% всех опиатов, заполняющих наркотический рынок мира. И нет никаких сомнений, что именно США контролируют его распространение.

Европа должна сказать «спасибо» Америке за огромное количество героина, убивающего ее жителей. Для сравнения: когда в Афганистане стояли советские войска, изъятие наркотиков и уничтожение маковых плантаций являлись первоочередными задачами перед командирами частей и соединений. В случае с американскими военными все наоборот: известно, что наркотики они (и военные подрядчики) вывозили из Афганистана военно-транспортными самолетами.

wikipedia.org / United States Air Force

Баснословная выручка от сбыта запрещенного товара позволила, кроме прочего, финансировать и создание целого ряда международных террористических организаций, имеющих свои первородные корни в Афганистане. Можно предположить, что вывод американских войск из страны не состоялся бы, если бы бенефициары наркотического бизнеса не доверяли талибам, которые были и остаются одними из исполнителей «сельскохозяйственной» — выращивание опийного мака и «производственной» составляющей — его переработки в опийные наркотики и прежде всего в героин, получая за это свой процент.

Какое же текущее положение США?

Снаружи — рост экономического, политического и военного влияния со стороны Китая, России, Германии и Турции, местами перехватывающего привычные для США сферы контроля. Внутри — бесчинства BLM, ковидные ограничения, кровавые дрязги между демократами и республиканцами, выливающиеся в народные бунты и даже штурм Капитолия, фактический отказ от решения проблемы нелегальных переселенцев, полицейские забастовки. В сумме — очень плохое положение, чреватое ухудшением ситуации без всяких видимых перспектив.

Что делать? А как США в прежние времена выправляли свое пошатнувшееся положение? Правильно — путем организации мировых войн, в которые вовлекались наиболее развитые страны, в результате чего эти государства несли огромные человеческие, экономические и политические потери, тем самым давая «непотопляемому авианосцу» богатеть, прикрываясь двумя океанами.

Global Look Press / Ricardo Arduengo / ZUMAPRESS.com

Сегодняшняя ситуация и есть нечто подобное. В течение 20 лет США буквально выращивали на территории Афганистана, Ирака и ряда других стран огромную силу, основанную на радикальном исламизме, бандитизме и дремучем невежестве людских масс. Эта сила выросла, окрепла, в войнах низкой интенсивности обрела боевой опыт, и теперь, когда американцы вывели войска из Афганистана, она готова броситься на соседние и удаленные страны, чтобы снести все достижения цивилизованного мира и принести взамен лишь примитивно-бесчеловечные формы управления.

Вся эта необузданная масса скоро ринется в светские страны Средней Азии и Европы. Вне сомнений, достанется и России. Именно поэтому РФ на информацию о продвижении талибов отреагировала очень жестко, укрепив границу союзных государств с Афганистаном своими подразделениями, пока только в качестве демонстративных учений. Но кто знает, что будет потом.

А США фактически обрели мировое сообщество на массу проблем, которые нужно решать во что бы то ни стало, тратя на это силы, ресурсы и время. Хаос и нестабильность — главный враг устойчивого экономического роста. Нет сомнений, что в Вашингтоне уверены в недосягаемости своих берегов, как это было во время мировых войн, и Белому дому останется только радостно подсчитывать урон, который нанесет «Талибан» всем, кто попадет под его влияние.

Но кто знает, что ждет нас впереди? Продолжение напишет сама жизнь.

1 Организация запрещена на территории РФ.