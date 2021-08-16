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В Южном военном округе появится второй фронт из запасников
Армия
В Южном военном округе появится второй фронт из запасников
facebook.com  /  Минобороны РФ

Ростов-на-Дону, 16 августа. В Южном военном округе (ЮВО) в скором времени появится БАРС — боевой армейский резервный состав из 38 тысяч человек, его будут призывать в строй в чрезвычайной ситуации.

Резервистов из БАРС будут тренировать на военных сборах, а условия их службы пропишут в специальном контракте. По словам начальника организационно-мобилизационного управления ЮВО Константина Запатоцкого, комплектовать резерв будут из претендентов, которые останутся после довольно жесткого отбора кандидатов.

За службу резервистам будет положено жалование, так на занятиях офицер получит до 10 тысяч рублей, а сержантам и солдатам будут положены выплаты в размере до 5 тысяч рублей. Они также смогут получить бесплатную медицинскую помощь и в случае форс-мажора смогут претендовать на страховые выплаты. За резервистами также на время сборов будет сохранено его основное место работы.

"Со всех сторон резервист будет защищен, как и действующий кадровый военный", — рассказал Запатоцкий.

С функционалом резервистов в штабе ЮВО тоже определились, в круг порученных им задач войдет охрана государственных и военных объектов и поддержание правопорядка. В округе уже готовят базу для размещения резерва.

В Госдуме также рассматривают законопроект, выдвинутый депутатами «Единой России», они предложили засчитывать срочную службу в армии в общий трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, как пишет RT.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко рассказал ФАН, сколько, по его мнению, бойцов украинской армии готовы перейти на сторону России. По его словам, это число составляет не меньше 70%.

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резерв вс рф юво
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