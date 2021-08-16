Трое турецких военнослужащих погибли в результате взрыва в Иракском Курдистане

Эрбиль, 16 августа. Трое турецких военнослужащих скончались и двое получили ранения в результате детонации самодельного взрывного устройства (СВУ), заложенного бойцами «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую Анкара считает террористической организацией.

Как сообщает агентство DHA со ссылкой на минобороны республики, инцидент произошел 15 августа в районе контртеррористической операции ВС Турции в Иракском Курдистане. Получившие ранения военные были немедленно госпитализированы.

Üç askerimiz şehit oldu https://t.co/dmlmzlToFH — Ender Sekerci (@EnderSekerci) August 16, 2021

Ранее стало известно, что 15 августа, по другой информации — 14 августа, в районе Метина бойцы РПК атаковали базу, где дислоцировались турецкие войска. В результате столкновений погиб контрактник по имени Мухаммед Озтюрк, еще один солдат был ранен. Оборонное ведомство республики подтвердило гибель военнослужащего — мужчина скончался в больнице.

В ответ на произошедшее Минобороны Турции заявило о нейтрализации трех курдских боевиков в иракском Хафтанине. Члены РПК, вычисленные благодаря работе разведки, были ликвидированы в результате ударов с воздуха.

Teröristler için kaçış yok!



TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Haftanin’de tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Hangi deliğe girerlerse girsinler teröristleri bulup yok etmeye devam ediyoruz, edeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/bDmzwVngeK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2021

Операция ВС Турции в Ираке

В конце августа турецкие ВС начали новую операцию в иракских районах Метина и Авашин-Басьян против РПК, которую Анкара считает одной из главных угроз своей национальной безопасности.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в своем заявлении отметил, что деятельность турецких военнослужащих в соседней стране направлена на обеспечение мира и безопасности в регионе. Он также подчеркнул, что операция проводится с уважением к территориальной целостности Ирака. Известно, что в ней задействованы ВВС республики, артиллерия и спецназ.

Анкара уже многократно проводила трансграничные операции против РПК в Ираке. Основанием для боевых действий власти Турции считают право на самооборону. Парламент республики регулярно продлевает мандат на нахождение вооруженных сил страны как в Сирии, так и в Ираке.