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Россия увеличит число рейсов в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх

  /   Обновлено: 16 августа 2021 11:52
Общество
Россия увеличит число рейсов в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх
pixabay.com  /  reesorts

Москва, 16 августа. Количество рейсов из России в Египет увеличат с 27 августа. Самолеты начнут в три раза чаще выполнять регулярные перелеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

То есть на каждом маршруте планируется выполнять не 5 рейсов, а 15. К тому же оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение снять ограничения на регулярные перелеты из России в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Плюс ко всему увеличится число рейсов между РФ и Венгрией, Кипром, Киргизией и Таджикистаном.

Россиянам ранее рассказали, как подготовиться к отдыху в Египте. Путевка в четырехзвездочный отель по системе «все включено» с вылетом из Москвы обойдется примерно в 40 тыс. рублей. На момент прилета в Египет россиянину потребуется предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус.

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россия египет авиаперелеты
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