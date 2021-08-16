Россия увеличит число рейсов в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Москва, 16 августа. Количество рейсов из России в Египет увеличат с 27 августа. Самолеты начнут в три раза чаще выполнять регулярные перелеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

То есть на каждом маршруте планируется выполнять не 5 рейсов, а 15. К тому же оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение снять ограничения на регулярные перелеты из России в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Плюс ко всему увеличится число рейсов между РФ и Венгрией, Кипром, Киргизией и Таджикистаном.

Россиянам ранее рассказали, как подготовиться к отдыху в Египте. Путевка в четырехзвездочный отель по системе «все включено» с вылетом из Москвы обойдется примерно в 40 тыс. рублей. На момент прилета в Египет россиянину потребуется предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус.