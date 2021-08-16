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Охранник ударом в голову отправил калининградского школьника в больницу
Происшествия
Охранник ударом в голову отправил калининградского школьника в больницу
pexels.com  /  it's me neosiam

Калининград, 16 августа. Частный охранник избил проникшего на объект гимназиста. Как стали известно ФАН, мальчика после инцидента увезла в больницу скорая медицинская помощь.

Чрезвычайное происшествие случилось еще 11 августа, однако об этом стало известно только сейчас. В отдел полиции Калининграда 12 августа поступило сообщение от дежурной медсестры лечебного учреждения, которая сообщила, что в нейрохирургическое отделение поступил 15-летний учащийся гимназии. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, контузию головного мозга, ссадины, гематомы головы и грудной клетки.

Стражами порядка по факту инцидента был доставлен охранник здания, возле которого играли мальчишки.

«Сотрудник ЧОП охранял старое административное здание на улице Баженова, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Это место давно облюбовали подростки. Там они играли, а иногда могли немного похулиганить. В день трагедии около 18:00 пострадавший разбил несколько стекол, его поймал охранник и избил».

Мальчик от полученных травм почувствовал себя плохо и его доставили в больницу. Через пару дней его отпустили домой.

«Из показания мужчины следует, что потерпевший — обычный хулиган. Компании школьников, которые облюбовали здание, не дают ему спокойно нести службу. Они бьют стекла и мусорят на вверенной ему территории. В тот момент у него, якобы, сдали нервы», — дополнил источник.

Пока по данному факту уголовное дело не возбуждено. Назначена процессуальная проверка, по результатам которой будет вынесено решение. В ближайшие дни потерпевший направится для прохождения судебно-медицинской экспертизы. Она установит характер полученных им повреждений. От этого, возможно, будет зависть, по какой статье может быть возбуждено уголовное дело. Охранник на данный момент находится на свободе.

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