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Ливень в Анапе стал самым сильным в новейшей истории курорта
Происшествия
Ливень в Анапе стал самым сильным в новейшей истории курорта
Федеральное агентство новостей  / 

Анапа, 16 августа. На Кубани продолжают оценивать масштабы разрушений, которые принес мезоциклон. В городах и поселках приступили к оценке ущерба. Работают специальные комиссии. Как правило, в таких ситуациях жители получают от 10 до 100 тысяч рублей на каждого прописанного в квартире или в доме.

Накануне президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о выплате и для тех, кто фактически проживает в помещении, но не прописан там. Такая практика есть в Амурской области, где муниципальная комиссия определяет, проживал ли человек в населенном пункте. Если да — он тоже получает компенсацию. Глава государства предложил тиражировать эту практику, «чтобы снизить уровень забюрокраченности при принятии решений».

Что касается самого ливня, который прошел стеной через весь Краснодарский край, то таких сильных осадков не помнят даже старожилы.

«Лет 10–15 назад были похожие ливни, но менее интенсивные. Но никогда так сильно наш двор не затапливало. Моя мама, а она уже в возрасте, говорит, что на своем веку она такого вовсе не помнит», — рассказала ФАН хозяйка одного из анапских гостевых домов.

Из-за сильных ливней услуги эвакуаторов в Анапе подорожали в восемь-десять раз. Теперь спасти машину из водного плена можно минимум за 15 тысяч рублей.

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