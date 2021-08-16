Пограничники Приморья пресекли контрабанду краснокнижных растений на 70 млн рублей

Владивосток, 16 августа. Сотрудники пограничной охраны Приморского края пресекли контрабанду трепанги и женьшеня, занесенных в Красную книгу России, в особо крупном размере.

Пограничниками изъяты редкие растения общей стоимостью 70 миллионов рублей. Контрабандисты задержаны и переданы сотрудникам правоохранительных органов.

Обстоятельства выясняются. Также проверяется причастность преступников к другим эпизодам незаконного вывоза за границу краснокнижных растений.

Ранее сотрудники таможни задержали две фуры с контрабандной одеждой в Самарской области.