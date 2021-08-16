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Пограничники Приморья пресекли контрабанду краснокнижных растений на 70 млн рублей

  /   Обновлено: 16 августа 2021 11:45
Происшествия
Пограничники Приморья пресекли контрабанду краснокнижных растений на 70 млн рублей
mod.gov.ge  /  ყველა უფლება დაცულია

Владивосток, 16 августа. Сотрудники пограничной охраны Приморского края пресекли контрабанду трепанги и женьшеня, занесенных в Красную книгу России, в особо крупном размере.

Пограничниками изъяты редкие растения общей стоимостью 70 миллионов рублей. Контрабандисты задержаны и переданы сотрудникам правоохранительных органов.

Обстоятельства выясняются. Также проверяется причастность преступников к другим эпизодам незаконного вывоза за границу краснокнижных растений.

Ранее сотрудники таможни задержали две фуры с контрабандной одеждой в Самарской области.

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