Россия с 27 августа снимает ограничения на рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию

Москва, 16 августа. Ограничения на регулярные и чартерные полеты из России в Доминикану, Южную Корею и Чехию отменяются с 27 августа, сообщили в оперативном штабе.

Решение об этом принято в ходе заседания оперштаба, где обсудили настоящую эпидемиологическую обстановку, вызванную распространением COVID-19, в отдельных государствах.

«Принято решение о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию», — сказано в сообщении.

Согласно статистике, за минувшие сутки в Российской Федерации выявлено 20 765 новых случаев заболевания коронавирусом. Зараженные находятся под медицинским контролем в 85 регионах страны.