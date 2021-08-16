Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 13:04
13:02
Происшествия
Подушки безопасности покалечили двух москвичей во время ДТП
12:59
Происшествия
Пытавшиеся зацепиться за шасси взлетающего самолета в Кабуле попали на видео
12:59
Политика
Политолог Захаров отметил свежий взгляд Шугалея на политику
12:55
Ливия
Более 80 нигерийских беженцев депортировали из Ливии на родину
12:54
Происшествия
Ограбление по-нижегородски: унитаз украли у пенсионера средь бела дня
12:53
Общество
В Сети появился трейлер победителя Нью-Йоркского кинофестиваля «Коса»
12:49
Экономика
Обесценивающийся доллар становится головной болью кредиторов во всем мире
12:45
Общество
Во Владимире открылась выставка, посвященная Александру Невскому
12:45
Шоу-бизнес
Джонни Депп пожаловался на бойкот со стороны Голливуда после скандала с Эмбер Херд
12:44
Общество
Муж принцессы Евгении сменил работу после скандала с девушками на яхте
Все новости

Россия с 27 августа снимает ограничения на рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию

  /   Обновлено: 16 августа 2021 11:43
Общество
Россия с 27 августа снимает ограничения на рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию
pixabay.com  /  Holgi

Москва, 16 августа. Ограничения на регулярные и чартерные полеты из России в Доминикану, Южную Корею и Чехию отменяются с 27 августа, сообщили в оперативном штабе.

Решение об этом принято в ходе заседания оперштаба, где обсудили настоящую эпидемиологическую обстановку, вызванную распространением COVID-19, в отдельных государствах.

«Принято решение о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию», — сказано в сообщении.

Согласно статистике, за минувшие сутки в Российской Федерации выявлено 20 765 новых случаев заболевания коронавирусом. Зараженные находятся под медицинским контролем в 85 регионах страны.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россия с 27 августа снимает ограничения на рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию
россия полеты ограничения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru