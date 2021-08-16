МВД Украины проверяет три версии гибели мэра Кривого Рога

Кривой Рог, 16 августа. Полиция Украины рассматривает несколько версий гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, среди которых убийство.

Глава департамента коммуникаций МВД страны Артем Шевченко сообщил, что уголовное дело возбуждено по статье 115 «Убийство». Правоохранители также проверяют такие версии, как сведение счетов с жизнью или неосторожное обращение с оружием.

Сейчас проводятся следственные действия, а оружие пройдет экспертизу, в ходе которой будет установлено, производился ли из него выстрел.

Украинского чиновника нашли мертвым в селе Вольное Днепропетровской области. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном убийстве.