Выбежавшая на дорогу собака «устроила» смертельное ДТП в ХМАО

Ханты-Мансийск, 16 августа. Авария произошла в Нефтеюганском районе. Водитель иномарки погиб из-за выскочившего на дорогу пса.

По данным региональной Госавтоинспекции, на 774 километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск 39-летний мужчина ехал на автомобиле Toyota и протаранил стоявший на обочине КамАЗ. Водитель погиб от серьезных травм.

Правоохранители предполагают, что причиной смертельного ДТП стала выбежавшая на дорожную часть собака. После этого мужчина потерял управление и допустил наезд на грузовик. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Аналогичный случай произошел на автодороге Егорлыкская — Сальск в Ростовской области. Иномарка съехала с дороги, в результате чего погиб 37-летний водитель.