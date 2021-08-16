Две месячные нормы осадков выпало в Новороссийске во время катастрофического ливня

Новороссийск, 16 августа. В городе-герое Новороссийске выпало 97 мм осадков. Это почти в два раза выше среднемесячной нормы. Вода в городе и поселках, которые входят в его состав, уходит. Мониторинговые группы приступили к оценке ущерба, начался подворовой обход территорий.

«Подтопленными оказались порядка 80 домовладений, в их числе пять многоквартирных домов. Официально на пульт Службы спасения Новороссийска поступило 11 вызовов по оказанию различной помощи. По факту спасатели работали почти всю ночь», — рассказал Игорь Дяченко, мэр Новороссийска.

На пяти участках произошло аварийное отключение электричества. По последним данным, света до сих пор нет на улицах Золотаревского, Малоземельской, Мысхакском шоссе и в садовом товариществе «Марушкин хутор».

Ликвидацией последствий занимаются все экстренные службы города. Задействована спецтехника. Все системы жизнеобеспечения и социальные объекты, работы по восстановлению их привычной работы находятся под контролем городского оперативного штаба.

«От всех служб требую максимально четко и слаженно провести работу с населением, объективно оценить нанесенный жителям ущерб, подготовить акты для оформления компенсаций. За это спрошу со всех глав внутригородских округов. Они должны быть на связи с новороссийцами», — подытожил Игорь Дяченко.

Ранее ФАН сообщал, что такого сильного ливня, который прошел в Анапе, старожилы даже не помнят.